La 1000 Miglia passa da Grosseto: occhio alle modifiche al traffico e ai divieti

Sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale in occasione del passaggio nel comune di Grosseto della seconda tappa della 39^ rievocazione storica della 1000 Miglia, del Ferrari Tribute to 1000 Miglia, del 1000 Miglia Green 2021 e del 1000 Miglia Experience 2021:

Dalle 8 alle 18 di giovedì 17 giugno e comunque sino a cessate esigenze, è istituito il divieto di transito e sosta, compresi i veicoli in possesso di autorizzazione Ztl, in:

a) corso Carducci, piazza Duomo, piazza Dante, via Ricasoli, piazza del Mercato, piazza Maniscalchi, via Saffi, nel tratto compreso tra piazza Maniscalchi e via Amiata (ponte), via Amiata (ponte);

b) piazza Caduti di Nassirya;

c) via Fossombroni, nel tratto compreso tra via Donizetti e via Amiata;

d) via Benesperi.

Al fine di consentire la chiusura al transito, sono apportate le seguenti ulteriori modifiche alla circolazione:

dalle 12 alle 18 di giovedì 17 giugno e comunque sino a cessate esigenze, l’ingresso e l’uscita dalla Ztl sono vietati a tutti i veicoli, compresi i possessori di permesso Ztl;

dalle 8 alle 18 di giovedì 17 giugno e comunque sino a cessate esigenze per i veicoli che transitano in via Fossombroni all’intersezione con via Donizetti, è istituita la direzione obbligatoria a destra su quest’ultima via;

dalle 8 alle 18 di giovedì 17 giugno e comunque sino a cessate esigenze per i veicoli che transitano in via Donizetti è istituito il senso unico di circolazione, con direzione di marcia verso via Battisti, con l’obbligo di dare la precedenza e di svolta a destra all’intersezione con quest’ultima via.

Il mercato settimanale si svolgerà regolarmente.

Per i dettagli, è possibile consultare il seguente link: https://new.comune.grosseto.it/web/wp-content/uploads/gr_eventi/2021/06/OD-416-1000-miglia.pdf.

Il Comune raccomanda di prestare la massima attenzione