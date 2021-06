Campionati italiani di atletica: occhio alle modifiche al traffico intorno allo stadio

Modifiche temporanee alla circolazione stradale in occasione dei campionati italiani junior promesse su pista individuali di atletica leggera, che si svolgono in questi giorni al campo Zauli, allo stadio Carlo Zecchini e al campo sussidiario Palazzoli di Grosseto.

Queste le modifiche in programma fino al 13 giugno: in piazza Azzurri d’Italia e in via Veterani dello Sport, nel tratto antistante l’ingresso carrabile dello stadio e del campo Zauli, è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione; in piazzale Bearzot (ex piazza Stadio ) è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione; nelle due aree di sosta comprese tra via Veterani dello Sport e via Signorini è istituito il divieto di sosta con rimozione; in via Michelangelo, nell’area di parcheggio adiacente all’ingresso del campo Zauli, è istituito il divieto di sosta con rimozione; in via Michelangelo, nel tratto e nella corsia compresa e con direzione di marcia dall’altezza del campo sussidiario Palazzoli fino all’inizio dell’area di parcheggio dell’ingresso del campo Zauli, è istituito il divieto di sosta con rimozione; in via Giotto, nel tratto e nella corsia compresa e con direzione di marcia dall’altezza di piazza Donatello fino all’intersezione con via della Repubblica, è istituito il divieto di sosta con rimozione; in via Fattori, carreggiata lato stadio, è istituito il divieto di sosta con rimozione.