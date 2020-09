Rientro a scuola: ridotto il traffico all’interno della Cittadella dello studente, ecco come

Ridotto del 60% il traffico presente nella Cittadella dello studente: questo l’obiettivo raggiunto grazie ad un progetto creato in sinergia tra Comune, Provincia e Tiemme.

Il progetto, che ha avuto anche il via libera dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica che si è svolto ieri in Prefettura, prevede l’installazione di una nuova fermata in piazza Risorgimento, che avverrà per ora in via sperimentale, e che servirà a decongestionare il traffico nell’area interna alla Cittadella, in cui sono concentrati la maggior parte degli istituti superiori della città e delle strutture ad essi collegati. Un parte degli autobus che precedentemente circolavano all’interno del presidio studentesco ora si fermeranno in corrispondenza della corsia di ingresso con svolta a destra verso via Brigate Partigiane, alla rotatoria di piazza Risorgimento. A sostegno di questa modifica alla viabilità è ulteriormente prevista l’installazione di una segnaletica orizzontale che dividerà le due corsie su via Brigate Partigiane e che consentirà una migliore canalizzazione del traffico.

“La riforma del traffico in zona Cittadella dello studente è frutto di un lavoro congiunto che ha visto protagonisti il Comune di Grosseto insieme con la Provincia e Tiemme, gestore del servizio di trasporto pubblico locale – affermano Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco e presidente della Provincia di Grosseto, e Fausto Turbanti, assessore alla viabilità –. L’idea nasce da una delle tante riunioni che si sono svolte nell’arco dell’ultimo periodo per la riorganizzazione dei servizi legati al rientro a scuola. Uno dei problemi che ci siamo trovati ad affrontare è stato quello del trasporto pubblico utilizzato quotidianamente dagli studenti. Con la capienza prevista dai protocolli di prevenzione anti-covid, sono infatti previsti più mezzi a supporto dei ragazzi. Un numero maggiore di autobus che transitano, soprattutto in un’area particolarmente densa di edifici scolastici, significa maggior possibilità di assembramenti. Una fermata esterna al perimetro della Cittadella permette una maggiore ripartizione degli studenti, minimizzando la possibilità di assembramenti nei punti critici all’interno, mentre la suddivisione di via Brigate Partigiane aiuterà un più efficiente scorrere del traffico. Vogliamo ricordare che si tratta di una misura sperimentale: l’inizio delle lezioni segnerà un momento cruciale, in cui molte delle soluzioni che sono state ideate in funzione della riapertura delle scuole verranno finalmente messe alla prova, per cui chiediamo ai genitori e agli studenti di avere un poco di pazienza. Comune e Provincia continueranno a lavorare e a dare la massima disponibilità per garantire che tutti funzioni nel miglior modo possibile”.

A supporto dell’organizzazione della viabilità all’interno della Cittadella ci sarà la Polizia provinciale.

“L’installazione di una nuova fermata e l’alleggerimento del traffico all’interno della Cittadella sono accorgimenti importanti per garantire agli studenti un rientro a scuola in tutta sicurezza – affermano il consigliere provinciale con delega alla viabilità, Marco Biagioni, e il consigliere provinciale con delega alla Polizia provinciale, Bruno Ceccherini -. Insieme a queste misure è però necessario ricordare agli studenti di evitare assembramenti e di rispettare le regole igienico-sanitarie anticovid. A presidio della Cittadella ci sarà la Polizia provinciale, che coordinerà il traffico, vigilerà per assicurare che, soprattutto durante i primi giorni di scuola, tutto si svolga nel migliore dei modi“.

I bus Tiemme

Da lunedì 14 settembre a Grosseto sarà in vigore una nuova regolamentazione della viabilità nell’area della Cittadella dello Studente, studiata al fine di evitare il congestionamento del traffico veicolare.

Sarà pertanto attivata una nuova fermata di discesa/salita passeggeri in via Aurelia Sud (di fronte la caserma della Forestale) sia in arrivo che in partenza delle linee scuolabus per gli studenti.

Queste le corse che la mattina effettueranno scarico/carico passeggeri esclusivamente dalla nuova fermata, senza transitare all’interno della Cittadella:

corsa 41P728 delle ore 6.40 da Marsiliana-Albinia-Grosseto;

corsa 41P001 delle ore 13.23 da via Manetti-Marsiliana;

corsa 40O734 delle ore 6.25 da Pescia Fiorentina-Albinia-Grosseto;

corsa 40O786 delle ore 13.25 da Grosseto Fs-Orbetello-Pescia Fiorentina-Capalbio;

corsa 39O258 delle ore 6.45 Orbetello Porto-Albinia-Grosseto;

corsa 39O212 delle ore 13.30 da via Manetti-Orbetello Porto;

corsa 39O005 delle ore 6.35 Orbetello Fs-Grosseto Fs;

corsa 39O004 delle ore 13.35 Grosseto Fs-Orbetello FS;

corsa 39O381 delle ore 6.45 Orbetello Donatori del Sangue-Albinia-Grosseto;

corsa 39O259 delle ore 13.25 Grosseto-Albinia-Orbetello Porto;

corsa 8/G592 delle ore 5.40 Manciano-Montemerano-Scansano-Grosseto;

corsa 8/G406 delle ore 13.15 Grosseto-Scansano-Montemerano-Manciano;

corsa 41P519 delle ore 5.42 Pitigliano-Manciano-Albinia-Grosseto;

corsa 41P749 delle ore 13.30 Grosseto Fs-Albinia-Manciano-Pitigliano;

corsa g15358 delle ore 6.55 Alberese-Grosseto Fs:

corsa g15783 delle ore 13.20 Grosseto Fs-Alberese;

corsa 8/G407 delle ore 6.25 Murci-Scansano-Grosseto;

corsa 8/G563 delle ore 13.20 Grosseto-Scansano-Murci;

corsa 9/G486 delle ore 6.20 Scansano-Magliano-Grosseto;

corsa 9/G916 delle ore 13.35 Grosseto-Magliano-Scansano;

Via Brigate Partigiane

Inoltre, in via Brigate Partigiane sono individuate 2 fermate dove determinate corse, descritte a seguire, alla mattina in arrivo, effettueranno lo scarico dei passeggeri non transitando all’interno della Cittadella. Anche all’uscita da scuola, dalle due fermate di via Brigate Partigiane le corse bus effettueranno carico dei passeggeri e quindi proseguiranno su via De Barberi, via Scopetani, dove effettuano le due fermate previste, quindi percorreranno via Lazzeri. Gli studenti possono usufruire delle fermate dove sono discesi la mattina o, in alternativa, le fermate di via Scopetani. Le corse bus interessate dalla suddetta organizzazione sono le seguenti:

corsa 1/G965 delle ore 6.55 Riva del Sole-Grosseto Pace Sacro Cuore;

corsa 1/G341 delle ore 13.15 Grosseto Fs-Riva del Sole;

corsa 1/G992 delle 6.30 da Punta Ala a Grosseto Fs;

corsa 1/G892 delle ore 13.20 da Grosseto Fs a Punta Ala;

corsa 1/G714 delle ore 7.05 da Riva del Sole a Grosseto Fs

la corsa g86004 delle ore 13.40 parte da via Brigate Partigiane alle 13.40 (prosegue per Riva del Sole con la corsa 1/G697 delle ore 13.50 Grosseto Fs-Riva del Sole;

corsa 39O528 delle ore 6.50 Porto Ercole-Grosseto Fs;

corsa 39O569 delle ore 13.20 Grosseto-Porto Ercole;

corsa 39O210 delle ore 6.56 P.S. Stefano-Fonteblanda-Grosseto Fs;

corsa 39O380 delle ore 13.30 da via Manetti-P.S. Stefano;

corsa 39O149 delle ore 7.00 P.S. Stefano-Grosseto Fs;

corsa 39O146 delle ore 13.28 da via Manetti-P.S.stefano;

corsa 39O170 delle ore 7.00 P.S. Stefano-Grosseto FS;

corsa 39O150 delle ore 13.30 Grosseto Fs-P.S. Stefano;

corsa 10G239 delle ore 6.40 Buriano-Grosseto Fs;

corsa 10G222 delle ore 13.20 Grosseto Fs-Buriano.

Tutte le corse in arrivo a Grosseto provenienti da via Mascagni effettuano ingresso alla Cittadella da via De Barberi, via Scopetani, dove effettuano scarico alle due fermate previste e da via Lazzeri riprendono il regolare percorso. Tutte le corse in partenza da Grosseto Fs raggiungono la Cittadella da via Mascagni, via De Barberi, via Scopetani, dove effettuano carico alle due fermate previste, da via Lazzeri riprendono il regolare percorso.

Le due fermate di via Bellucci saranno temporaneamente soppresse: pertanto tutte le altre corse in arrivo e partenza dalla Cittadella dello Studente effettueranno esclusivamente scarico/carico passeggeri alle fermate di via Scopetani.