Passi carrabili, modificato il regolamento per la gestione: le novità

Oggi il Consiglio comunale di Grosseto ha approvato la modifica al regolamento dei passi carrabili. Si tratta di un piccolo restyling, nella definizione innanzitutto, poiché scompare la parola “tassa”, sostituita dalla parola “canone”, in ottemperanza a quanto modificato con il passaggio dalla Tosap alla Cosap, ed infine al Canone unico patrimoniale.

Inoltre, viene previsto che anche l’usufruttuario o il titolare del diritto di abitazione possano richiedere l’autorizzazione di passo carrabile, così come che qualora il richiedente sia una Pubblica Amministrazione, il passo carrabile può essere richiesto dalla stessa anche se non rientra in alcuna delle casistiche previste dal regolamento nella stesura attualmente in vigore. Nell’ipotesi in cui sia necessario manomettere il suolo pubblico la Pubblica Amministrazione richiedente dovrà inoltre impegnarsi formalmente a ripristinare lo stato dei luoghi al termine della concessione.

“Si tratta di piccole modifiche – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al bilancio Simona Rusconi – che però adeguano alle variazioni normative il regolamento e vanno a prevedere ulteriori casi di richiesta, sinora non previsti, ammodernando lo strumento regolamentare e rendendolo più chiaramente operativo.“