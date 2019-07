Piano delle opere pubbliche, approvata la modifica: via libera ai lavori nel canale San Rocco

Approvata dal Consiglio comunale la delibera di modifica al Piano triennale delle opere pubbliche 2019-2021.

In particolare è stato inserito un nuovo progetto, per il quale sono state reperite le risorse finanziarie per la realizzazione.

Si tratta dei lavori di manutenzione straordinaria di escavo e drenaggio di una porzione del canale San Rocco destinato al settore della pesca professionale, compreso l’intervento di distruzione della catenaria; il tutto per un importo complessivo di 150mila euro.

“Questa delibera consente all’amministrazione comunale di portare avanti un nuovo progetto di importanza per l’economia locale e per la valorizzazione delle eccellenze del territorio – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Megale -. A testimonianza di una attenzione costante, durante tutto l’anno, per il reperimento delle risorse in modo tale da aggiornare continuamente le nostre progettualità e procedere per la loro realizzazione in tempi rapidi e secondo le nostre attese e l’impegno preso con i cittadini”.

Il progetto rientra nell’intervento “Flag Costa degli Etruschi” relativo alla riqualificazione dell’area portuale grazie al finanziamento con fondi europei, così come proposto dalla Confcooperativa Toscana Sud, associazione di categoria Federpesca Toscana, in rappresentanza dei pescatori in concessione gratuita.

“E’ un altro passo verso la riqualificazione della parte della struttura portuale riservata ai pescatori – spiega l’assessore all’Europa Riccardo Ginanneschi –: grazie all’intercettazione di finanziamenti si va verso la parte esecutiva del progetto che porterà importanti benefici alla categoria e all’indotto“.