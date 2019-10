Sostegno al Governo e tesseramento: il Pd scende in piazza

Il Pd nazionale ha lanciato la mobilitazione nazionale dal 3 al 6 ottobre e sull’Amiata il Pd di Castel del Piano sarà il capofila di questo evento.

“La mobilitazione nasce per proseguire il tesseramento e discutere con le persone della situazione nazionale, specialmente delle nuove misure economiche appena impostate dal Governo – si legge in una nota del Partito democratico -. Questa mobilitazione servirà a dimostrare come ci sia un’Italia più verde, dove l’economia può essere sostenibile. Un’Italia più giusta, dove ai lavoratori viene garantita una giusta retribuzione. Un’Italia più competitiva, che investe in formazione. Un’Italia più bella da costruire insieme”.

Da giovedì 3 a sabato 5 ottobre, dalle 18 alle 19.30, sarà aperto il circolo “M. Pieri” in piazza Garibaldi 10, mentre domenica 6 ottobre i ragazzi del Pd si sposteranno all’interno di piazza Garibaldi con il loro gazebo, dalle 10.30 alle 12.30.

“Non ci siamo mai sottratti al confronto con i cittadini e vogliamo continuare a farlo, trovando sempre metodi diversi e, se possibile, migliori del passato – dichiara il direttivo del Pd di Castel del Piano -. In una zona come la nostra, il nostro sforzo dovrà essere ancora maggiore, vogliamo dare spazio a chi non si sente ancora rappresentato e cercare di recuperare chi ci ha abbandonato strada facendo. Questo è solo l’inizio di un autunno che speriamo essere fruttuoso, durante il quale ci metteremo a disposizione della cittadinanza dimostrando come siamo l’unica organizzazione politica che sull’Amiata riesca a dare reali momenti di discussione e confronto ai cittadini“.