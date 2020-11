Mascherine, Mo.Tu.S.: “Rifiuto del sindaco assurdo, si rivolga alle associazioni per la consegna”

“Il Mo.Tu.S (Movimento per la tutela della sanità) trova assurdo il rifiuto del sindaco di Orbetello di acquisire gratuitamente le 74mila mascherine che la Regione Toscana ha messo a disposizione dei Comuni toscani per i suoi cittadini“.

A dichiararlo, in un comunicato, è Roberto Carini, portavoce di Mo.Tu.S.

“Da quanto afferma il sindaco, tale rifiuto è dovuto alla difficoltà per la distribuzione. Ci rifiutiamo di pensare che questa amministrazione non sia in grado di organizzare la distribuzione (Unico Comune in Toscana) – continua la nota -. Nel nostro territorio vi sono diverse associazioni di volontariato, che soprattutto in questo periodo dimostrano una grande efficienza e che sono quindi pronte a collaborare con l’amministrazione. Abbandonare la nave, in un momento difficile per tutti i cittadini, ci ricorda qualcuno e ci sembra quantomeno un comportamento sanzionabile sotto vari aspetti“.

“Dimostra la scarsa attenzione che si dà ai problemi dei cittadini, i quali, attraverso questi episodi, vedono allontanare la vicinanza dell’amministrazione, anche riguardo l’informazione sul virus nel nostro territorio. Amministrare significa assumersi responsabilità e preoccuparsi e occuparsi delle problematiche dei cittadini – prosegue il comunicato -. Scansare il ‘problema’ delegando ad altri la soluzione non denota certo empatia per i problemi della gente e fa perdere la fiducia ai cittadini amministrati. Il Mo.Tu.S., fin dal giorno della sua costituzione, ha offerto la collaborazione all’amministrazione, nell’interesse generale dei cittadini, ma a differenza di altri Comuni, della Regione e l’Asl Sud Est Toscana, questa collaborazione è stata sempre rigettata e rifiutata da questa amministrazione, senza un motivo e senza un perché. Ci auguriamo che, da parte del sindaco, ci sia un immediato ‘dietro front’ ed acquisisca le 74 mila mascherine e, attraverso i canali dell’associazionismo o in altro modo, le possa distribuire, nel pieno compito assegnatoli dalla legge, che è quello di tutelare la salute dei propri cittadini”.

“In caso di reiterato diniego del Comune di Orbetello si chiede alla Regione Toscana, che legge questa lettera in conoscenza, di affidare le mascherine di cui si tratta a MO.Tu.S – termina la nota –, che si renderà garante della consegna ai cittadini e di rendicontare il tutto alla Regione Toscana“.