Emergenza Coronavirus: il Comune vara misure per sostenere famiglie e imprese

Il Consiglio comunale di Cinigiano dello scorso 29 giugno, dopo il confronto e l’accordo raggiunto con i capigruppo di maggioranza e minoranza, ha deliberato le misure per fronteggiare la crisi economica causata dal Covid19.

«Con l’iniziativa “Cinigiano INterviene”, che abbiamo presentato nell’ultima seduta del Consiglio – spiega il sindaco di Cinigiano, Romina Sani – cercheremo di sostenere cittadini e imprese in questo periodo difficile. In particolare agiremo su due fronti: quello tributario, con agevolazioni e aiuti, e quello del sostegno al settore produttivo e turistico, con azioni di rilancio del territorio, da attuare tramite una pianificazione di medio e lungo termine che preveda anche un effettivo coordinamento tra pubblico e privato».

Per quanto riguarda la Tari, le agevolazioni che saranno a totale carico del bilancio comunale prevedono: la riduzione del 50% della tassa dovuta per l’intero anno 2020 per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura dalle norme nazionali (per l’individuazione delle utenze si farà riferimento ai codici Ateco delle stesse imprese); la riduzione del 25% della tassa dovuta per l’intero anno 2020 a favore di tutte le utenze non domestiche che non rientrano nel primo gruppo.

Per agevolare i pagamenti, tutte le scadenze Tari del 2020 saranno così posticipate: la prima rata al 31 luglio, la seconda al 30 settembre e la terza al 30 novembre.

Oltre alla Tosap gratuita concessa agli esercizi pubblici dal Governo, il Comune di Cinigiano ha previsto comunque ulteriori spazi gratuiti.

Inoltre, è stato creato un fondo a sostegno delle famiglie più bisognose per continuare nella consegna dei pacchi alimentari in seguito alle valutazioni da parte dell’assistente sociale.

Sempre per venire incontro alle esigenze delle famiglie e dei bambini, il Comune ha organizzato i campi estivi, per tutto il mese di luglio, direttamente sul territorio con attività all’aperto.