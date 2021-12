Turismo: ecco lo strumento che misura l’appeal delle destinazioni grossetane

La Giunta comunale ha deliberato di affidare ad un soggetto esterno, a cui darà mandato il Servizio turismo del Comune di Grosseto, indagini e ricerche al fine di migliorare lo sviluppo turistico del territorio.

L’obiettivo principale è quello di creare uno strumento di monitoraggio e misurazione in tempo reale di tutti gli indici di appeal digitale di una destinazione per assicurare varie funzionalità. Tale obiettivo si potrà raggiungere infatti mediante l’analisi della reputazione e l’ecosistema digitale di tutti i punti di interesse del territorio, in tutti i comparti dell’offerta, valutando i giudizi espressi dagli utenti sui principali siti web con riferimento a vari servizi, tra cui: ricettività, bar e ristorazione, attrazioni e risorse culturali, retails e vacation rentals.

“Siamo molto soddisfatti – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore con delega al turismo Riccardo Megale – di avviare questo servizio per l’effettuazione di indagini e ricerche per il monitoraggio e la misurazione in tempo reale di tutti gli indici di appeal digitale del Comune di Grosseto e di altre aree territoriali, al fine di migliorare lo sviluppo turistico del territorio, favorendo, attraverso i dati e i report ottenuti, la programmazione dell’Ente verso interventi mirati nell’interesse delle imprese e delle collettività locali“.