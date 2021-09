“Misteri di Maremma”: il libro presentato in piazza della Rampa

Domenica 19 settembre, alle 18.30, in piazza della Rampa a Manciano, si terrà la presentazione del libro “Misteri di Maremma“, edito da Effigi.

Un progetto letterario collettivo, nato da un’idea dello scrittore Carlo Legaluppi, di origini mancianesi, che ha coinvolto autrici e autori della provincia di Grosseto, coordinando e supervisionando l’opera. È così che, tra l’autunno e l’inverno 2020-2021, in un paesaggio reso silente e immobile dall’emergenza sanitaria, sono nate le storie che animano i racconti di Carlotta Fruttero, Roberta Pieraccioli, Costanza Ghezzi, Silvia Meconcelli, Francesca Lotti e David Berti. «Sei racconti – scrive Costanza Ghezzi – che tingono di mistero alcuni dei luoghi più belli della Maremma, unendo leggenda, storia e fantasia, con l’obiettivo di incuriosire e affascinare i lettori e condurli a visitare, anche fisicamente, posti fantastici e forse non abbastanza noti a chi, per la prima volta, arriva in questa terra variegata e seducente».

Ogni racconto è accompagnato dalle tavole a colori firmate da Carlo Rispoli e dalle fotografie di Giuseppe Guerrini.

La spinta propulsiva per la realizzazione del progetto va oltre il piacere della scrittura e della creatività. “Misteri di Maremma” ha infatti un fine sociale importante: l’intero ricavato delle vendite sarà devoluto – al netto delle spese di stampa e di distribuzione – all’associazione Olympia De Gouges Aps, che dal 1999 lavora con numerose volontarie a sostegno delle donne vittime di violenza. Una pagina del volume è dedicata all’associazione, con i contatti relativi alle sedi dei centri antiviolenza – Grosseto e Orbetello – e dei punti di ascolto – Manciano, Follonica, Castel del Piano, Capalbio – e con le indicazioni dei numeri nazionali di aiuto.

La presentazione di domenica prossima, organizzata dalla biblioteca comunale “Antonio Morvidi” di Manciano con il patrocinio del Comune di Manciano, che ha anche contribuito al progetto con l’acquisto di 20 copie del volume, è realizzata con la collaborazione del locale sportello antiviolenza Olympia de Gouges e della Consulta per il sociale e le politiche giovanili di Manciano.

Si aprirà con un intervento dell’amministrazione comunale di Manciano, a seguire la presentazione del curatore dell’opera Carlo Legaluppi, delle autrici Costanza Ghezzi e Francesca Lotti e dell’autore David Berti.

Alla lettura di alcuni estratti dei racconti si presterà Daniela Marretti (del Teatro Studio Arci di Grosseto).