Guerra in Ucraina: parrocchia, Misericordia e Caritas unite per portare aiuti

Sono in prima linea, la parrocchia, la Misericordia e la Caritas di Porto Santo Stefano, nella raccolta di generi di prima necessità da inviare al popolo ucraino, vittima della guerra che sta tenendo il mondo con il fiato sospeso.

Mediante i canali delle Misericordie toscane, le tre associazioni umanitarie hanno deciso di collaborare per raccogliere farmaci ed alimenti non deperibili che trasporteranno con una loro colonna mobile alla Mercafir di Firenze e da qui alle zone di confine di Polonia e Romania, dove si stanno ammassando i profughi.

La destinazione precisa degli aiuti sarà decisa sulla base delle esigenze che si presenteranno nei prossimi giorni, in accordo con le istituzioni e le autorità regionali e nazionali.

La raccolta è iniziata oggi, giovedì 3 marzo, nella sede della Misericordia di via Panoramica 11, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.

E’ possibile donare generi alimentari di prima necessità ed a lunga scadenza quali legumi, tonno, carne in scatola latte, biscotti, pan carrè, pesce in scatola, pasta, sughi pronti in brik, minestre in brik e non nei contenitori in vetro che potrebbero rompersi.

Tra i prodotti per l’igiene ricordiamo saponi, dentifrici, spazzolini, pannolini per bambini, assorbenti, carta igienica, disinfettanti per mani, ecc., mentre per quanto riguarda i medicinali, verranno fornite indicazioni a breve.

Al momento non sono richiesti indumenti, quali scarpe o coperte.

Per le offerte in denaro, è possibile fare un bonifico con l’Iban:IT24A0885172300000000031380 con la causale “Donazione Ucraina”.

“In queste ore abbiamo avuto tante richieste e disponibilità da parte della nostra comunità – commentano i parroci don Sandro Lusini, don Sebastian Palakkattu, il presidente della Misericordia, Roberto Cerulli e la responsabile della Cadic/Caritas, Gloria Pelli Rinaldi –, il popolo santostefanese è notoriamente generoso e anche questa volta saprà dare il meglio”.

Informazioni: misericordia.argentario@gmail.com.