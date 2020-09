“Misericordia, le origini della nostra storia”: se ne parla venerdì in una conferenza

La nascita e l’evoluzione della Misericordia in ambito regionale e locale saranno al centro di una conferenza in programma per venerdì 4 settembre alle 21.30 al cinema parrocchiale di via Galli a Porto Santo Stefano.

“Misericordia, le origini della nostra storia” è il tema dei lavori organizzati dalla Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano, con il patrocinio della Comunità Parrocchiale.

Le cerimonie avranno inizio alle 21.15 in Chiesa al termine dell’Adorazione Eucaristica con la benedizione e la preghiera per i confratelli della Misericordia.

Quindi nel cinema parrocchiale, con osservanza delle norme anti-Covid, interverranno Don Sandro Lusini, correttore della Confraternita del SS. Sacramento e Misericordia di Porto Santo Stefano; Riccardo Beconcini, responsabile dell’archivio storico della Misericordia di Firenze e Roberto Trucchi, presidente della Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia. Modera il governatore Roberto Cerulli. Nel corso della serata verranno presentati alcuni interessanti filmati realizzati dalla Misericordia di Firenze.

La Misericordia di Porto Santo Stefano, infatti, pur conservando la propria indipendenza, aderisce alla Confederazione nazionale delle Misericordia d’Italia che ha sede anche a Firenze.

La sua fondazione è comunque più recente e risale al 1741 come organo religioso. Fu la drammatica epidemia di colera che colpì l’Argentario nel 1855 che iniziò ad impegnare i volontari anche in opere sociali e di soccorso sanitario. Un’opera che negli anni si è rafforzata fino ad arrivare ai giorni nostri quando la Misericordia collabora con il 118 ed è in prima linea in tutte le emergenze, non ultima quella dovuta al Coronavirus.