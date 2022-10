La Misericordia ha celebrato la “Giornata del volontariato”: premiati i membri più meritevoli

La Misericordia di Massa Marittima ha celebrato nei giorni scorsi la dodicesima “Giornata del volontariato“, con la santa Messa nella Cattedrale officiata dal vescovo Monsignor Carlo Ciattini e il ritrovo nella sala ,aggiore della Misericordia in piazza Cavour, alla presenza delle autorità cittadine. Nell’occasione sono stati premiati i volontari più assidui e meritevoli: Mario Salusti, Simonetta Galeotti, Giovanni Ladu, Gianfranco Ciampelli, Marcella Mercantelli, Alberto Martellini, Alberto Matozzi, Catia Demi, Paola Cuomo, Franco Spadini.

“La ‘Giornata del volontariato’ è un momento importante per riconoscere pubblicamente il valore straordinario del volontariato – afferma Grazia Gucci, assessore comunale al sociale –, di tutte quelle persone che svolgono un servizio fondamentale per la comunità nello spirito della solidarietà e della fratellanza. La Misericordia è una presenza storica a Massa Marittima, dove l’associazione opera ormai da 166 anni contando sull’appoggio dei cittadini massetani, con oltre 700 soci. Ringrazio il presidente e tutti i volontari che fanno parte di questa grande associazione.”

Il presidente della Misericordia, Umberto Marrami, nella sua relazione si è soffermato sul ricordo del volontario Marcello Gori, recentemente scomparso ed al quale l’associazione è riconoscente per l’assiduo e costante apporto recato negli anni passati. Ha ringraziato tutti i presenti, le forze dell’ordine, Carabinieri e Polizia, l’assessore Gucci, i consiglieri d’amministrazione e i volontari per l’impegno profuso, il tempo dedicato e soprattutto per la competenza dimostrata in ogni occasione, sia per i viaggi sanitari, sia per l’attività del soccorso sulle ambulanze del 118, nelle due postazioni attrezzate sull’emergenza-urgenza, una a Massa Marittima ed una a Scarlino.

Alcuni numeri: nei dodici mesi, dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2022 la Misericordia di Massa Marittima ha svolto 3305 interventi con la sola forza di 30 volontari, suddivisi tra il 118, i servizi ordinari e sociali, l’emergenza-urgenza a Massa Marittima e Scarlino, l’accoglienza e il centralino.

“Si tratta di numeri significativi – commenta il presidente Umberto Marrami –, per di più raggiunti in un periodo reso ancor più complicato dagli effetti trascinati dalla pandemia e dal post emergenza Covid. Come associazione rinnoviamo il nostro appello ai cittadini: c’è bisogno di più volontari per coprire le richieste crescenti di intervento. Poche ore al mese donate al volontariato da ogni famiglia massetana ci metterebbe a disposizione un potenziale di attività di straordinaria portata interamente nell’interesse di tutti gli abitanti, piccoli e grandi, uomini e donne. Dobbiamo riuscire a far passare questo messaggio alle famiglie: poche ore al mese di volontariato per il bene di tutti”.