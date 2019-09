Disostruzione e rianimazione pediatrica: aperte le iscrizioni per il corso della Misericordia

La Misericordia di Manciano organizza per mercoledì 23 ottobre, alle 21, nella propria sede in piazza Garibaldi, un corso gratuito aperto a tutti i genitori, mamme e papà, in cui verrà affrontato il tema del soccorso pediatrico.

Durante il corso gli istruttori della Misericordia Riccardo Berti e Luca Giorgi insegneranno, attraverso l’utilizzo di un manichino, varie manovre di disostruzione e rianimazione da effettuare in caso di emergenza su lattanti e bambini fino a 13 anni di età. Gli stessi genitori saranno invitati a simulare loro stessi le manovre su manichino.

Il corso rilascerà un attestato regionale di Pblsd valido per due anni. L’iscrizione è obbligatoria e potrà essere effettuata chiamando la Misericordia al numero 0564.629751 o scrivendo una e-mail con i propri dati alla casella postale [email protected]