“Misakemiama”: Anna Genni Miliotti presenta il suo libro nella sala del Consiglio

La biblioteca comunale “Antonio Gamberi” organizza, giovedì 16 dicembre alle 17.00, nella sala del Consiglio del Comune di Roccastrada, la presentazione del libro di Anna Genni Miliotti dal titolo “Misakemiama“, edizioni Effigi.

L’evento si svolgerà nel rispetto delle norme anti covid vigenti. Interverranno l’autrice, il vicesindaco Stefania Pacciani e la professoressa Loretta Pizzetti.

Il libro

Lo spirito del libro è tutto nella dedica dell’autrice: “‘Amore è amore e basta in qualunque cuore palpiti“. “Misakemiama” infatti racconta la vita sentimentale di Ilaria, una vivace ragazzina adolescente, disabile. Il racconto della sua disabilità avviene nel modo più normale possibile, raccontando con umorismo la sua vita di tutti i giorni, la bellezza, la semplicità del suo carattere sempre socievole e allegro. Ma senza dimenticare le difficoltà che la sua famiglia, come ogni famiglia di un ragazzo o ragazza disabile, si trova ad affrontare per una sua completa “inclusione”.

Ci sono storie d’amore, ma anche momenti drammatici, come alcuni atti di bullismo di cui la ragazza rimane vittima. Sono tanti i personaggi che animano il racconto: i genitori, il fratello Matteo, la psicologa amica di famiglia, la sua amica del cuore (una vivace ragazza down), Tito, amico peloso molto amato, e tanti altri. La protagonista, Ilaria, crescerà attraverso le sue esperienze ed imparerà a relazionarsi meglio con i suoi possibili amori, senza però mai perdere la sua irresistibile voglia di vivere e di essere felice, come tutte le normali ragazze della sua età. Un ragazzo, in particolare, farà breccia nel suo cuore. Il romanzo è autobiografico, in larga parte ispirato alla figlia della scrittrice ed alla sua vita, esuberante e… movimentata.

Anna Genni Miliotti è un’esperta di adozione e madre adottiva, si occupa di formazione dei genitori adottivi e degli operatori collaborando con centri di adozione, Asl e Regioni. Ha cooperato con l’Istituto degli Innocenti e con il Cndaia, per il quale ha anche lavorato alla prima edizione della guida nazionale “Per una famiglia adottiva”, distribuita dal Ministero degli Affari Sociali e dalla Cai. Il suo ultimo lavoro è un romanzo dedicato a un tema perlopiù trascurato o ignorato dalla corrente letteratura per ragazzi e giovani adulti: quello della crescita e della scoperta dell’amore, in tutte le sue forme, da parte dei giovani con disabilità.