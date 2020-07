Il Pd di Follonica ha eletto la sua nuova segretaria: ecco chi è

L’Unione comunale del Partito Democratico di Follonica si è riunita ieri per prendere atto delle dimissioni di Cinzia Tacconi ed eleggere il suo nuovo segretario. Si tratta di Mirjam Giorgieri, già segretaria del Pd di Follonica dal 2013 al 2014 e assessore della giunta guidata da Andrea Benini.

“Vorrei innanzi tutto ringraziare Cinzia Tacconi – dichiara Mirjam Giorgieri – e la sua segreteria per il lavoro svolto in questi anni con dedizione verso la nostra città. Sono stati anni intensi e il Pd ha sempre dimostrato una forte coesione che si è tradotta in azione amministrativa puntuale e lungimirante. Guidare il Partito Democratico di Follonica è per me un grande onore, ma anche una sfida stimolante, perché, se è vero che abbiamo davanti a noi una scadenza elettorale fondamentale, cioè quella del voto di settembre per comunali e regionali, è pur vero che non possiamo limitare la nostra azione alla sola organizzazione della campagna elettorale. Stiamo vivendo un’epoca di profondi cambiamenti e di nuove fragilità che la politica non può ignorare; è questo il momento di investire in idee innovative ed è per questo che vorrei che il partito si aprisse alla contaminazione con la società civile e con l’associazionismo“.

“Ringrazio anch’io Cinzia Tacconi – aggiunge Andrea Benini, candidato sindaco di Follonica – per l’impegno di questi anni. E auguro un buon lavoro a Mirjam, con cui ho lavorato a lungo e con cui spero di lavorare di nuovo: conosco la sua intelligenza, capacità, disponibilità e competenza, e sono certo che saprà ottenere, anche in questo nuovo ruolo, gli obbiettivi prefissati“.

“Saluto con piacere l’elezione di Mirjam come segretaria – commenta Cinzia Tacconi –, ha l’esperienza giusta per riprendere ‘le redini’ del nostro partito in una fase così delicata di campagna elettorale verso il nostro ballottaggio e le elezioni regionali. Sono certa che il Pd di Follonica continuerà la politica unitaria portata avanti in questi anni ed apprezzata anche dagli elettori con il voto del 2019“.

“Politiche sociali, economiche, turistiche e ambientali – conclude Giorgieri – sono le sfide che abbiamo davanti e sulle quali dobbiamo lavorare fin da subito. Solo poche ore fa il Governo ha finalmente dichiarato lo stato di emergenza per le ecoballe disperse nelle acque del nostro golfo; era ciò che il Pd di Follonica chiedeva da tempo e auspico che il recupero delle ecoballe sia imminente, così come l’individuazione delle responsabilità“.

Nei prossimi giorni sarà presentata la nuova segreteria del partito.