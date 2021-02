Magliano, Mirella Pastorelli delegata della Croce Rossa: al via screening gratuiti

La Croce Rossa di Magliano in Toscana si sta organizzando, alla guida di Mirella Pastorelli, neo delegata di questa delegazione, nominata in questi giorni dal dottor Hubert Corsi, nell’ambito delle attività del comitato di Grosseto, per potenziare le attività in questo territorio.

E’ stata avviata una campagna straordinaria di soci sostenitori. Nei prossimi giorni saranno programmate iniziative di prevenzione a Magliano e successivamente anche nelle frazioni. Nello specifico, con la presenza dell’ambulatorio mobile della Cri di Grosseto e di personale medico, sono previsti screening gratuiti alla popolazione, con la presenza del dottor Severo Severi e della dottoressa Patrizia Baratti.

Gli appuntamenti per ora fissati sono i seguenti: mercoledì 17 febbraio, dalle 9 alle 12.30, a Magliano in Toscana, davanti alla delegazione, in via 24 Maggio, con ambulatorio mobile.

Nel pomeriggio, sempre con ambulatorio mobile, dalle 15 alle 18 a Montiano, nella piazza centrale del paese.

La delegata Mirella Pastorelli precisa che saranno effettuati controllo della pressione e della glicemia e tamponi rapidi alla popolazione per la prevenzione del covid, nel rispetto delle norme vigenti.