Verso le amministrative, Morini: “Nuove strutture per la scuola primaria della frazione”

L’amministrazione comunale del sindaco Mirco Morini, ricandidato con la lista civica Manciano Idea Comune, porta avanti gli impegni in materia di edilizia scolastica.

Ad esempio a Saturnia, dove l’edificio che ospita le scuole primaria e secondaria di primo grado è inagibile per danni strutturali al tetto: «Comprendiamo le difficoltà che affrontano le famiglie di Saturnia che hanno dovuto spostare i figli a Manciano – premette il sindaco Morini – e proprio per questo abbiamo esonerato chi vive nella frazione dal pagamento dei servizi scolastici. Non si tratta di una soluzione al problema, lo sappiamo, ma è una dimostrazione del nostro impegno. E quello della scuola di Saturnia è uno dei tanti progetti iniziati che vogliamo portare a termine. Grazie a una gestione virtuosa delle finanze pubbliche abbiamo intanto la possibilità di affittare o acquistare moduli prefabbricati provvisori per riportare la scuola primaria a Saturnia, e nel frattempo completeremo il progetto per costruire un nuovo edificio che ospiterà i bambini della frazione.

In base alle previsioni infatti, possiamo accedere a un mutuo e ottenere così il finanziamento per realizzare il plesso. La mia amministrazione ha completato tutti i passaggi burocratici, primo tra tutti l’adeguamento del Documento unico di programmazione, per attivare in breve tempo il bando per l’affitto o l’acquisto dei moduli provvisori, una soluzione provvisoria in attesa della realizzazione del nuovo plesso. Ai mancianesi chiediamo la possibilità di concludere ciò che abbiamo iniziato e dar vita a nuovi progetti, sempre per lo sviluppo del nostro territorio».