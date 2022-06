Verso le amministrative, Morini: “Ero presente all’incontro con Cna, altra bugia di Rossano Galli”

“Un’altra bugia del candidato Rossano Galli. E stavolta mette di mezzo anche un’associazione di categoria”.

A dichiararlo, in un comunicato, è Manciano Idea Comune, lista che sostiene la ricandidatura a sindaco di Manciano del primo cittadino del paese maremmano, Mirco Morini.

“I fatti: venerdì il sindaco di Manciano, Mirco Morini, ha partecipato a un incontro con gli associati di Cna al ristorante il Rifugio, così come stabilito con l’associazione di categoria che ha dato spazio, separatamente come richiesto da Morini, ai due candidati sindaci di Manciano – continua la nota -. Rossano Galli invece, mistificando la realtà, ha dichiarato di essere stato presente da solo, sostenendo che Morini fosse assente. Mirco Morini invece c’era eccome, si è presentato all’orario concordato con l’associazione e si è regolarmente confrontato con gli associati Cna, ascoltando le loro esigenze ed esponendo loro i propri progetti”.

“E poi c’è ancora chi si chiede perché non accetto confronti con Rossano Galli. Tutto questo – dichiara Mirco Morini – non fa che confermare la mia decisione iniziale, che mantengo: non ho intenzione di confrontarmi con chi vuole fare campagna elettorale solo diffondendo falsità e screditando la mia amministrazione. Ma io non sfuggo al confronto, al contrario: mi confronto tutti i giorni con i miei concittadini mancianesi, è a loro che preferisco dedicare tutte le mie energie. Ringraziamo la Cna per l’opportunità che ci ha offerto di incontrare tanti artigiani e piccoli imprenditori e ci spiace che l’associazione sia rimasta coinvolta nella rete delle bugie di Galli. In ogni caso, non importa: saranno i cittadini domenica 12 giugno a smentire definitivamente Rossano Galli”.