Verso le amministrative, Morini: “Apriremo università in teledittatica, vogliamo che i nostri ragazzi restino qua”

In questi cinque anni di mandato la lista civica Manciano Idea Comune si è concentrata molto sull’ambito formativo. In un’epoca in cui la scuola subisce continuamente tagli e conseguenti chiusure, nel comune di Manciano nessun plesso ha chiuso per mancanza di iscritti, lasciando così la scelta ai giovani del territorio che dopo la scuola superiore di primo grado si trovano a dover decidere quale percorso di studi intraprendere.

«Il nostro prossimo obiettivo è l’apertura dell’università in teledittatica – spiega il sindaco Mirco Morini, candidato al secondo mandato –: da alcuni mesi abbiamo iniziato a dialogare con il Polo universitario di Grosseto, del quale siamo soci fondatori, per portare a Manciano una sede distaccata con modalità di insegnamento a distanza. La nostra intenzione è di continuare questo percorso, con la fiducia dei mancianesi, per arrivare presto ad avere anche nel nostro territorio la possibilità di continuare gli studi dopo il diploma. Il nostro impegno si è concentrato sulle discipline che interessano maggiormente il territorio, quindi la cultura, con la conservazione dei beni culturali, e l’ambito del marketing e dell’agroeconomia. Settori strategici sui quali i nostri ragazzi potrebbero scommettere per poi costruire il loro futuro a Manciano.

Inoltre in questo modo anche i giovani che per vari motivi non proseguono gli studi, possono trovare un valido motivo per continuare la formazione. L’università in teledidattica andrebbe a formare una nuova classe di professionisti che poi potrebbero riversare nel loro territorio e nelle aziende locali le loro conoscenze per garantire sviluppo al territorio mancianese. La proposta inoltre va anche a sostenere le nostre famiglie: sappiamo tutti quanto siano gravose le spese per l’istruzione universitaria, specialmente se si sommano i costi di mantenimento di uno studente fuori sede. Ci impegneremo per aprire l’università quanto prima e per offrire anche questo servizio ai nostri ragazzi»