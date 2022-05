Verso le amministrative, Morini: “Massimo sostegno ad associazioni e volontariato”

In questi cinque anni di mandato l’amministrazione di Mirco Morini ha sempre sostenuto le associazioni e il mondo del volontariato mancianesi. L’impegno, anche economico, ha interessato tutte le realtà che operano nel sociale e nella cultura, dal capoluogo alle frazioni.

«Il volontariato – dichiara il sindaco di Manciano, Mirco Morini, candidato a un secondo mandato –, soprattutto in questi ultimi due anni, ha rappresentato per il nostro territorio un valore aggiunto fondamentale per mantenere i servizi e aiutare la popolazione. Le associazioni, specialmente nel settore sanitario, hanno un ruolo essenziale: sul nostro territorio c’è la Misericordia, che giornalmente gestisce i servizi sociali e di emergenza sanitaria 118. È grazie a questa associazione, a coloro che l’amministrano e a tutto il personale dipendente e volontario, se tutti i giorni la nostra comunità vive in sicurezza e riceve aiuto nel momento del bisogno. Il Comune è stato molto vicino alla Misericordia in questi anni, non solo economicamente, anche con progetti finalizzati a migliorare il servizio.

L’ente, se i cittadini rinnoveranno la fiducia a Manciano Idea Comune, continuerà a sostenere con impegno e costanza la Misericordia locale, anche perché purtroppo ci sono questioni aperte che hanno necessità di essere risolte. Penso alle tariffe dei rimborsi da parte del sistema sanitario regionale, ferme da oltre 15 anni: chiederemo un confronto con i vertici della Regione Toscana per rappresentare il problema affinché, come è stato fatto in altre regioni, venga riformulato il piano degli indennizzi. La Misericordia ha sostenuto enormi costi per i dispositivi di protezione individuale nel pieno della pandemia, per l’aumento del carburante e per la burocrazia ed è quindi opportuno che le tariffe siano aggiornate. Credo che l’ente comunale abbia il dovere di ascoltare e supportare chi si occupa di un servizio così importante per una comunità. Donne e uomini al servizio dei mancianesi ogni giorno: è doveroso avere un’attenzione particolare nei loro confronti».