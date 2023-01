I mezzi del 118 della Asl Toscana sud est sono intervenuti intorno alle 16.30 ad Alberese, in via Sorbino, nel comune di Grosseto, per una caduta da cavallo vicino un maneggio.

Un minorenne è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice 2 all’ospedale Le Scotte di Siena con l’elisoccorso Pegaso 2. Sul posto è intervenuta anche la Misericordia di Grosseto.