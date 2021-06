La minoranza: “Strade vicinali in condizione pessime, serve collaborazione tra Comune e consorzi”

“Il nostro gruppo chiede al Comune di presentare un piano di investimenti per rilanciare la collaborazione tra l’amministrazione ed i consorzi“.

A dichiararlo è Samuele Pii, a nome del gruppo di minoranza “Tradizione e Innovazione” nel Consiglio comunale di Castel del Piano.

“Abbiamo presentato un’interrogazione al sindaco per conoscere i progetti dell’amministrazione sui tre consorzi di strade vicinali che operano nel territorio comunale, riunendo oltre 1000 soci e 150 chilometri di strada – continua Pii –. Invitiamo il Comune a non indugiare oltre e a presentare quanto prima all’Unione dei Comuni una richiesta di interventi, con un piano di lavoro, per poter usufruire dei mezzi e del personale nelle disponibilità dell’Unione da utilizzare per opere di manutenzione ordinaria e straordinaria lungo le strade vicinali, a partire dai tratti segnalati dai consorzi. Sono necessari degli interventi immediati per tagliare la vegetazione rigogliosa laterale che limita la visibilità o il passaggio di mezzi di emergenza o pesanti”.

“Conosciamo delle situazioni critiche che destano preoccupazione e causano danni alle imprese agricole – dichiara Pii –. Per la prima volta i tre consorzi di strade vicinali sono liberi dagli oneri di mutui pluriennali che sono stati estinti, con rinunce e sacrifici dei soci, negli anni precedenti, in particolare l’ultimo il 31 dicembre 2020. A nostro parere abbiamo l’occasione di presentare un piano straordinario di investimenti. Un piano straordinario significherebbe destinare alcune migliaia di euro in più del bilancio comunale, provenienti anche dalle risorse regionali destinate a sostenere i Comuni delle aree interne. Il piano dovrebbe includere interventi per rendere le nostre strade vicinali più sicure, riparando le buche e ricreando le fossette; più ordinate, garantendo una pulizia laterale regolare; più accoglienti, realizzando una segnaletica comune e oasi di sosta per apprezzare il paesaggio. In altre parole, significherebbe rilanciare la collaborazione tra Comune ed i consorzi per la tutela e per lo sviluppo del territorio. Un territorio che abbiamo riscoperto nelle nostre passeggiate durante i mesi di blocco e che resta alla base della ripresa economica della nostra comunità“.

“Mentre altri Comuni vicini sostengono la creazione di nuovi consorzi di strade, come strumenti di presidio e valorizzazione, in quale direzione intende andare l’amministrazione di Castel del Piano? Merita di essere seguito l’esempio del Comune di Seggiano che ha aderito al circuito dell’Eroica sia per iniziativa del Consorzio Olio Seggiano Dop, sia perché le strade vicinali nel territorio comunale sono ben tenute grazie al lavoro del rispettivo consorzio strade – termina Pii -. Noi siamo favorevoli a realizzare un primo punto di assistenza per i ciclisti dell’Eroica (Bike Point Eroica) nel territorio comunale“.