Consiglio comunale, la minoranza: “Rinviata discussione sul trasporto urbano”

“Il coraggio del sindaco è smisurato dietro lo schermo, al riparo dai confronti. Ne ha dato dimostrazione anche nell’ultimo Consiglio comunale”.

A dichiararlo, in un comunicato, sono Fiorenzo Borelli, consigliere comunale della lista civica Massa Comune, Daniele Brogi, consigliere comunale della Lega, Daniele Gasperi, del Pci.

“Pare strano a Giuntini che la lista civica, il gruppo della Lega e il Pci collaborino per certe questioni – continua la nota -. Sulla sanità, sull’Istituto Falusi, sul trasporto urbano abbiamo fatto stesse analisi delle situazioni e abbiamo le stesse proposte avanzate ormai da anni, che riguardano il bene comune dei cittadini di Massa Marittima. Crediamo che avere un ospedale efficiente e non depotenziato e tagliato come sta facendo la Regione con il beneplacito del Pd locale e i silenzi del sindaco, sia un diritto per tutti i cittadini, siano loro iscritti ad una o ad un’altra forza politica. È un peccato fare queste battaglie insieme? Per noi è peccato stare a guardare come hanno fatto Giuntini e il Pd in questi anni, con effetti devastanti per il nostro ospedale e il territorio”.

“Sul Falusi stessa storia: è dal 2017 che ci battiamo per mantenere questo patrimonio, oggi per i 2/3 privatizzato. Se ci fosse stata più attenzione, sempre di Giuntini e del Pd, il canone ricognitorio, proposto da anni da noi, poteva essere applicato, portando i relativi benefici, dal Consiglio di Ammistrazione del Brenci evitando il dissesto finanziario e i problemi conseguenti – prosegue il comunicato -. Sul trasporto urbano siamo passati da un giorno all’altro dall’avere 9 corse giornaliere a non averne più. Uno dei pochissimi Comuni che lo ha tagliato completamente. E anche in questo siamo d’accordo, come lista civica, Pci e Lega, per il ripristino anche parziale perché va ha vantaggio dei nostri cittadini più deboli che hanno difficoltà di mobilità ed abbiamo fatto proposte concrete. Invece sindaco, Pd locale e Regione cosa hanno fatto, se non tagliarlo completamente?”.

“Questi sono 3 temi, ma ci vuole una bella faccia da parte del sindaco, di matrice Pd, a fare certi commenti. Giuntini si scandalizzi del suo partito, che ha fatto danni incommensurabili nei governi nazionale e regionale in questi anni su argomenti come quelli sopra citati ed ha governato ed è disposto a governare con tutti, pur di mantenere il potere nel nome e per conto di un bene che è solo la poltrona e che, ad oggi – termina la nota –, ha portato solo tagli ai servizi e ai diritti che neppure i Governi Berlusconi avevano fatto”.