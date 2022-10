Raccolta rifiuti, la minoranza: “Vignali difende l’indifendibile e fa la gradassa”

“L’assessore Vignali, in Consiglio comunale, viene derisa anche dai suoi colleghi di maggioranza mentre cerca affannosamente di difendere l’indifendibile, leggendo le relazioni del suo super consulente all’ambiente pagato con i soldi dei contribuenti e il giorno dopo si permette addirittura di fare la gradassa sulla stampa aggredendo la minoranza”.

A dichiararlo, in un comunicato, è “Tutti – Unione dei cittadini per Manciano“, gruppo di opposizione nel Consiglio comunale.

“Consigliamo all’assessore di lavorare per abbassare la tariffa della Tari alle aziende e alle famiglie in difficoltà e di occuparsi del servizio, che in questo momento è assolutamente insufficiente – continua la nota -. Dopo il clamoroso flop delle isole ecologiche e la parata dei cassonetti intelligenti in campagna elettorale, rimossi dopo essere stati posizionati senza necessarie autorizzazioni e senza l’ordinanza della Polizia municipale, non accettiamo lezioni da chi non ne ha da dare. Quindi rimandiamo al mittente tutte le accuse gratuite“.

“Concludiamo con un’ulteriore domanda: assessore puoi dire a tutti i cittadini che fine hanno fatto gli scooter elettrici che erano pronti per essere utilizzati già da Pasqua – termina il comunicato -? Ci auguriamo che non andranno a fare compagnia ai mastelli al centro di raccolta“.