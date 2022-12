Turismo, la minoranza: “L’assessore spende 25mila euro per un incontro di boxe”

Il gruppo di opposizione di Manciano ritiene “l’investimento in ‘promozione territoriale’ effettuato dall’assessore al turismo una scelta incomprensibile”.

“25.000,00 euro per un incontro di boxe durante le festività della Madonna, caratterizzate nel nostro comune da una naturale affluenza di visitatori, di certo non attratti da un evento che non ha nulla a che fare con la promozione del territorio e oltretutto dopo aver annunciato in tutti i consessi di non avere più soldi a disposizione – continua la nota –. Il periodo natalizio rappresenta un momento decisivo per le strutture ricettive e le attività commerciali per affrontare i mesi invernali e ogni investimento della tassa di soggiorno deve essere condiviso con gli operatori e andare a loro sostegno“.

“Ricordiamo all’assessore, che, pur non avendo risposto in Consiglio comunale, il regolamento prevede l’istituzione del tavolo del turismo per concertare tutti gli investimenti dei capitoli a sua disposizione con i consorzi turistici, le associazioni di categoria e le strutture ricettive, che stanno facendo un lavoro egregio di accoglienza turistica – termina il comunicato -. Concludiamo sottolineando che non si può rivendicare ovunque un messaggio di vicinanza alle famiglie e alle associazioni in difficoltà e poi non utilizzare le risorse a disposizione per incidere concretamente a loro sostegno, come viene invece fatto in tanti altri Comuni della provincia di Grosseto“.