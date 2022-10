Rifiuti, la minoranza: “Gestione del Comune preoccupante, cassonetti rimossi e mastelli abbandonati”

Rossano Galli, capogruppo del gruppo di minoranza “Tutti, Unione dei cittadini per Manciano” nel Consiglio comunale, ha presentato all’amministrazione comunale di Manciano un’interrogazione in merito alla gestione del sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

“A distanza di pochi mesi dall’inizio del secondo mandato del sindaco Morini e dell’assessore Vignali, la situazione in tema di gestione dei rifiuti a Manciano è, se possibile, ancora più preoccupante – dichiara Antonio Camillo, consigliere comunale di minoranza -. I cittadini hanno assistito alla farsa pre elettorale dell’installazione di postazioni di cassonetti intelligenti, scomparsi poi immediatamente dopo le elezioni; al centro di raccolta del capoluogo giacciono, da mesi, centinaia di mastelli e di sacchetti biodegradabili (nella foto, ndr) per la raccolta domiciliare dell’organico, tutto ciò senza che alcuna informazione pubblica venga resa alla cittadinanza sulle intenzioni della Giunta in materia. Al momento assistiamo solo ad un progressivo peggioramento del servizio, basta visitare le isole ecologiche per rendersi conto dello stato di sporcizia in cui si trovano. Questo ha indotto il gruppo di minoranza ‘Tutti, unione dei cittadini per Manciano’ a presentare un’interrogazione al sindaco e all’assessore nella speranza di avere risposte chiare ed esaustive che renderemo pubbliche a beneficio dei nostri concittadini”

Ecco il testo integrale dell’interrogazione:

“Il sottoscritto Rossano Galli, capogruppo del gruppo consiliare ‘Tutti, Unione dei cittadini per Manciano’, ai sensi dell’art. 17 del regolamento del funzionamento del Consiglio comunale, interroga il Sindaco sui seguenti argomenti:

considerato che nel mese di dicembre 2020 l’amministrazione precedente da Lei guidata, ha installato 11 postazione di ‘cassonetti intelligenti’ nella frazione di Marsiliana:

1) chiedo se sono state consegnate ai cittadini residenti le card per l’apertura informatizzata degli stessi e se sì in che data;

2) chiedo se è stata fornita un’adeguata informazione ai cittadini della frazione sulle modalità di utilizzo dei nuovi cassonetti e attraverso quali mezzi (assemblee pubbliche, lettere a domicilio, presidio delle postazioni da parte di personale addetto);

3) chiedo se le tradizionali postazioni stradali sono state rimosse totalmente o se sono ancora funzionanti; se permangono cassonetti stradali convenzionali, chiedo di conoscere il numero attuale e quello precedente all’installazione dei cassonetti intelligenti e la divisione per tipologia (indifferenziato, multimateriale, carta cartone, organico);

considerato che alla fine del mese di maggio 2022, a pochi giorni dalla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale, sono state installate alcune postazioni di cassonetti intelligenti nel capoluogo e nella frazione di Saturnia; alla fine del mese di giugno 2022, terminata la consultazione elettorale, le suddette postazioni sono state rimosse:

1) chiedo per quale motivo si è provveduto nel mese di maggio ad installare solo una piccola parte delle postazioni di nuovi cassonetti rispetto a quelli necessari alla riorganizzazione del servizio di raccolta stradale sul territorio comunale;

2) chiedo per quale motivo le postazioni sono state poi rimosse ad un mese di distanza dall’installazione;

3) chiedo se allo stato attuale del servizio il gestore unico Sei Toscana ha in dotazione un mezzo idoneo da dedicare allo svuotamento dei cassonetti intelligenti che verranno installati nel capoluogo e nelle frazioni alte del Comune di Manciano;

4) considerando che si tratta di postazioni ancorate a terra che necessitano di un discreto lavoro di personale specializzato, chiedo quanto è il costo che ha sostenuto il Comune per il montaggio e per lo smontaggio delle circa 18 postazioni installate e poi rimosse;

5) i cassonetti oggetto di rimozione sono rimasti in dotazione al Comune di Manciano? Se sì dove sono attualmente stoccati?;

6) Considerando che all’insediamento del suo primo mandato, nel giugno 2017, è stata espressa la ferma volontà di andare verso un sistema di raccolta attraverso l’utilizzo dei cassonetti intelligenti, quali sono, a distanza di più di cinque anni, le previsioni per l’estensione del servizio da Marsiliana al resto del territorio comunale?;

7) Per quale motivo, nonostante l’inizio dell’installazione del servizio nel capoluogo poi interrotta, ancora nessuna informazione pubblica è stata data ai cittadini residenti sulle volontà della Sua amministrazione in materia di raccolta dei rifiuti, sulle modalità di utilizzo dei cassonetti intelligenti e sul rapporto costi-benefici apportati da questa nuova modalità di raccolta?

8) Chiedo qual è il costo di investimento per una singola postazione di cassonetti intelligenti; qual è il costo unitario per lo svuotamento di una singola postazione di cassonetti intelligenti; quante gite sono previste alla settimana per la raccolta di ogni singola frazione di rifiuto;

9) chiedo qual è il costo complessivo atteso per la riorganizzazione completa del servizio di raccolta attraverso l’installazione su tutto il territorio comunale dei cassonetti intelligenti; quali sono i benefici previsti in termini di aumento della percentuale di raccolta differenziata; quali sono i benefici previsti in termini di sconto in tariffa per i cittadini;

10) Nel corso della campagna elettorale Lei ha pubblicamente annunciato l’istituzione della tariffa puntuale a partire dal mese di ottobre 2022: quando prevede che la tariffa puntuale verrà attivata nel nostro Comune? In che modo è possibile attuare la tariffa puntuale attraverso un sistema di raccolta che non prevede la pesatura di ogni

conferimento di ogni singolo utente?

Considerato che nel mese di giugno sono stati consegnati da Sei Toscana al Comune di Manciano numerosi bidoncini sotto lavello e altrettanto numerosi sacchetti biodegradabili per la raccolta domestica dei rifiuti organici:

1) c’è intenzione da parte della Sua amministrazione comunale di attivare anche un servizio di raccolta porta a porta? Se sì in quale paese e in quale zona del paese prescelto è prevista l’attivazione di tale servizio?

2) Per quale motivo la cittadinanza non è stata informata di questa nuova volontà dell’amministrazione comunale?

3) Per quale motivo i contenitori atti alla raccolta domiciliare del rifiuto organico giacciono al centro di raccolta del capoluogo senza alcuna previsione di utilizzo da 4 mesi?

4) Per quale motivo i bidoncini in plastica sono stoccati all’esterno? Non ritiene che gli agenti atmosferici a cui sono sottoposti possano comprometterne l’integrità, dato che sono in materiale plastico?

5) Quanti sono i bidoncini attualmente stoccati al centro di raccolta e qual è il costo sostenuto dal Comune per la loro acquisizione?

6) Quanti sono i sacchetti biodegradabili attualmente stoccati al centro di raccolta e qual è il costo sostenuto dal Comune per l’acquisizione degli stessi?

In conclusione chiedo che mi venga fornita tutta la corrispondenza in entrata e in uscita tra il Comune di Manciano, il gestore unico Sei Toscana e l’autorità di ambito Ato Toscana Sud a partire dal primo gennaio 2022 ad oggi”.