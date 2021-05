Nuovo cinema moderno, la minoranza: “L’edificio cade a pezzi, a chi spetta la manutenzione?”

Il gruppo consiliare di minoranza Tradizione e Futuro ha protocollato una richiesta di sopralluogo al Nuovo cinema moderno di Manciano, visto che sono state segnalate dai cittadini finestre rotte nel versante che guarda via Circonvallazione Sud.

“L’immobile è in locazione al Comune e, pur essendo chiuso ed inutilizzato da febbraio 2019, i contribuenti continuano a pagare l’affitto con le proprie tasse – spiega l’opposizione in una nota -. Dopo numerosi solleciti per riattivare il servizio di proiezione cinematografica, è stato suggerito al sindaco Morini di proporre all’azienda sanitaria quell’immobile per il centro di vaccinazione, così da scongiurare la sospensione di altre attività presenti sul territorio, come quella sportiva nel palazzetto dello sport. La decisione di non proporre il cinema per il servizio sanitario, mentre in altri comuni della Toscana sono state fatte valutazioni differenti, ha fatto venire alcuni dubbi ai consiglieri comunali di minoranza che hanno richiesto di visitare l’immobile per constatarne lo stato“.

“Domandiamo inoltre, all’assessore Valeria Bruni: i lavori di manutenzione sono stati eseguiti? La sostituzione delle finestre a chi spetta? Alla proprietà o al Comune? E’ manutenzione straordinaria o ordinaria? I locali sono ad oggi agibili? Il proiettore e il server di proprietà comunale, necessari per svolgere il servizio cinematografico, sono stati messi a riparo dall’umidità per evitare un danneggiamento dell’apparecchiatura che ha un valore di circa 90.000,00 euro? Ci troviamo costretti a ribadire che l’affitto è stato corrisposto anche durante i lavori di manutenzione straordinaria, che si sono protratti da febbraio a novembre 2019 – termina il comunicato -. Non riusciamo quindi a capire perché l’immobile sembra presentarsi in uno stato di abbandono“.