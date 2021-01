Emergenza Covid, la minoranza: “Pronti a collaborare con il Comune per aiutare chi ha freddo e fame”

“Aiutiamo chi ha bisogno, aiutiamo chi ha freddo e fame, soprattutto in queste settimane“.

A dichiararlo è Samuele Pii, a nome del gruppo di minoranza “Tradizione e Innovazione” nel Consiglio comunale di Castel del Piano.

“Attraversare questo inverno è più difficile per molte persone e famiglie che vivono sull’Amiata e non solo nel nostro comune; gli effetti sociali della pandemia sono presenti e si accentuano con le temperature rigide, che obbligano ad affrontare le spese per il riscaldamento in un periodo in cui le opportunità di lavoro sono ridotte, come per i lavoratori in agricoltura, oppure sono azzerate a causa delle restrizioni anticovid – continua Pii –. A nostro avviso è necessario attivare delle iniziative di solidarietà che siano permanenti e diffuse, che vadano oltre le meritevoli azioni di volontariato e di buon vicinato già in atto come la distribuzione di pacchi alimentari. Pensiamo, per esempio, a riorganizzare un sistema di raccolta e distribuzione di vestiti usati che coinvolga anche più Comuni“.

“Pensiamo, inoltre, che sia sempre attuale la proposta di aprire un conto corrente di solidarietà, a livello comunale, per far confluire eventuali donazioni private e risorse pubbliche unicamente per sostenere le spese necessarie in quelle famiglie dove può essere un lusso pagare una bolletta del riscaldamento o una connessione internet per far studiare i figli o comunicare con gli altri – termina Pii -. Siamo pronti a condividere e a realizzare queste ed altre proposte insieme all’amministrazione, alla parrocchia e alle persone di buona volontà perché crediamo che la politica debba saper rispondere ai bisogni primari e migliorare le condizioni di vita di una comunità“.