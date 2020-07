Centro prelievi, la minoranza: “Il Comune adegui l’ambulatorio per garantire il servizio”

Uniti, gruppo di minoranza nel consiglio comunale di Magliano, ha presentato un’interrogazione al sindaco Diego Cinelli in merito all’ambulatorio di Montiano.

Ecco il testo integrale dell’interrogazione:

“Vari cittadini ci hanno segnalato che a Montiano è già da tempo che non vengono effettuati prelievi presso l’ambulatorio di piazza Cappellini.

Considerato come questa situazione crei gravi disagi alla popolazione residente, anche in considerazione dei limitati servizi di trasporto pubblico esistenti.

Ora, visto che con deliberazione della Giunta n.11 del 17/02/2016, venne approvata una bozza di convenzione, con la quale la Azienda Usl Toscana Sud-Est si impegnava a mantenere l’intera struttura, gli impianti tecnologici e i percorsi di accesso, in condizioni di sicurezza ai sensi della vigente normativa D.Lgs. 81/2008, oltre a realizzare alcuni lavori edilizi, fra i quali la realizzazione del secondo bagno a servizio degli utenti, e gli adeguamenti degli impianti tecnologici necessari per lo svolgimento del “Servizio di centro prelievi”.

Visto anche che con deliberazione del direttore generale dell’Ausl Toscana Sud Est n. 670, venne approvata la bozza di comodato, parzialmente modificativa di quella già approvata dalla Giunta comunale.

Considerato che, però, alla data attuale ancora non ci sono state novità per quanto riguarda gli adeguamenti di cui la struttura avrebbe bisogno e che tale circostanza sembra aver determinato l’interruzione del servizio prelievi.

I consiglieri comunali del Gruppo Uniti interrogano il Sindaco e la Giunta comunale

per conoscere, nel dettaglio, se il servizio prelievi presso l’ambulatorio di Montiano sia stato effettivamente interrotto per le carenze strutturali e manutentive dei locali dell’ex ambulatorio e se siano in previsione lavori di adeguamento dello stesso“.