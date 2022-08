Manifestazioni pubbliche, la minoranza: “Perché il Comune non ha ancora comprato un nuovo palco?”

“Il nostro gruppo interroga il Sindaco e la Giunta in merito al rispetto delle norme per il montaggio e l’uso del palco in occasione del concerto del corpo filarmonico ‘Rossini’“: a dichiararlo è Samuele Pii, a nome del gruppo di minoranza Tradizione e Innovazione nel Consiglio comunale di Castel del Piano.

“Numerosi cittadini ci hanno segnalato che la mattina del 14 agosto scorso il Sindaco, insieme ad alcuni membri della Giunta e di maggioranza ed altri, erano impegnati nelle operazioni di montaggio del palco per consentire lo svolgimento del concerto di Ferragosto a cura della filarmonica ‘Rossini’ – continua Pii –. Siamo a conoscenza dei problemi relativi ai palchi di proprietà del Comune per l’assenza di documentazione adeguata, che ne consentirebbe l’uso nel rispetto delle norme vigenti al fine di garantire la piena sicurezza del pubblico e degli interpreti delle manifestazioni, lo ha confermato lo stesso Michele Bartalini nelle recenti dichiarazioni pubbliche; per questo interroghiamo il Sindaco e la Giunta per conoscere quale soluzione sia stata adottata per risolvere questa mancanza e quale sia stato il coinvolgimento e l’eventuale parere dell’ufficio tecnico comunale. Ma soprattutto nell’interrogazione chiediamo se il personale coinvolto nelle operazioni di montaggio fosse tutto autorizzato e specializzato“.

“Per risolvere il problema dei palchi, da tempo il nostro gruppo ha sollevato la questione nelle opportune sedi e chiede che siano destinate risorse per l’acquisto di nuovi palchi moderni, a norma, in modo da dotare il Comune delle attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività delle nostre associazioni. Invece, la programmazione di questa amministrazione è tale che, ormai dopo tre anni di mandato, si arriva alla stagione estiva con le stesse problematiche irrisolte; anzi, ancora più aggravate, visto la costante assenza di soluzioni a problemi noti dimostrata dall’attuale Giunta. Un plauso ed un ringraziamento sincero al presidente, al direttore e a tutti i musicisti della filarmonica ‘Rossini’ per aver offerto un magnifico spettacolo, nonostante le incertezze e le difficoltà che una buona amministrazione dovrebbe risolvere ed evitare di contribuire a creare“, conclude Pii.