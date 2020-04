Emergenza Coronavirus, la minoranza: “Il Comune investa tutte le somme vincolate”

Il gruppo di minoranza di Manciano si è rivolto al sindaco Morini offrendo nuovamente la propria disponibilità a collaborare, chiedendo di portare in approvazione prima possibile il bilancio consuntivo, in modo da sbloccare gli oltre 600.000 euro di avanzo di amministrazione a disposizione nelle casse del Comune.

“In tempi normali saremmo stati costretti a mettere in evidenza che ancora una volta l’amministrazione Morini ha accumulato un enorme avanzo di amministrazione, con una cifra che si avvicina al famoso milione – commenta il gruppo di minoranza –, ma in questo caso fortunatamente tali risorse tornano estremamente utili, essendo state rese spendibili per la gestione dell’emergenza dal decreto Cura Italia, che ha rimosso tutti i vincoli dell’ex patto di stabilità“.

Il gruppo di minoranza Tradizione e Futuro, nella lettera inviata, chiede al sindaco di investire a favore della collettività anche tutte le somme vincolate, come ad esempio i 100.000 euro tenuti fermi per l’acquisto di un terreno da adibire a parcheggio nella vallata delle terme di Saturnia.

“Non vorremmo che, per l’ottusa testardaggine dell’assessore all’urbanistica Pallini, i cittadini venissero privati per il secondo anno consecutivo della possibilità di investire a loro vantaggio 100.000 euro. Tenere in ostaggio questi soldi in un momento di estremo bisogno, per un parcheggio di cui non è mai stato neanche redatto un progetto, rappresenterebbe uno schiaffo in faccia alle famiglie ed alle imprese in difficoltà. L’assessore – prosegue il gruppo di minoranza –, dopo aver approvato a colpi di maggioranza nel consiglio comunale di marzo, svoltosi a porte chiuse, una convenzione urbanistica per l’ampliamento della struttura commerciale alle cascate del Mulino che non porta neanche un euro a vantaggio della collettività, non può perseverare negli errori“.

Il gruppo di minoranza, inoltre, nella sua lettera chiede all’amministrazione di dar vita ad un tavolo di lavoro che veda la partecipazione di tutte le forze politiche e delle realtà attive ed imprenditoriali del territorio. In quest’ottica viene rinnovata la totale disponibilità all’assessore al turismo Valeria Bruni per elaborare un piano di rilancio turistico ed all’assessore al bilancio Giovanni Riva per ragionare su una manovra di bilancio in grado di investire al meglio le ingenti risorse di cui dispone il Comune, “nella consapevolezza che solo grazie ad un lavoro di squadra si potrà ottenere un risultato concreto“.