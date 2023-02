“Mine vaganti”: lo spettacolo di Ferzan Ozpetek in scena al Teatro Moderno

Dopo una tragedia arriva una rivisitazione di uno dei film più amati degli ultimi anni.

La stagione teatrale dei teatri di Grosseto, organizzata dal Comune e dalla Fondazione Toscana Spettacolo onlus, prosegue: dopo il successo de “Le supplici”, che ha aperto febbraio con due date, il prossimo appuntamento in cartellone è martedì 7 febbraio alle 21 al Teatro Moderno con “Mine vaganti”.

Ferzan Ozpetek firma la sua prima regia teatrale mettendo in scena l’adattamento di uno dei suoi capolavori cinematografici con un cast d’eccezione (Francesco Pannofino, Iaia Forte, Erik Tonelli, Carmine Recano, Simona Marchini, Roberta Astuti, Sarah Falanga, Mimma Lovoi, Francesco Maggi, Luca Pantini e Jacopo Sorbini).

I biglietti sono disponibili online (www.comunegrosseto.ticka.it) o al botteghino del teatro che, il giorno dello spettacolo, sarà aperto dalle ore 19 alle ore 21.

La produzione è di Nuovo Teatro diretta da Marco Balsamo/Fondazione Teatro della Toscana, le scene di Luigi Ferrigno, i costumi di Alessandro Lai, le luci di Pasquale Mari.

Lo spettacolo

Anche nell’adattamento teatrale del film “Mine vaganti” troviamo la famiglia Cantone, con le sue radicate tradizioni culturali alto borghesi e un padre desideroso di lasciare in eredità la direzione dell’azienda ai due figli. Tutto precipita quando uno dei due si dichiara omosessuale, battendo sul tempo il minore tornato da Roma proprio per aprirsi ai suoi cari e vivere nella verità. Storie di persone, di scelte sessuali, di fatica ad adeguarsi ad un cambiamento sociale ormai irreversibile. Qui la parte del pater familias è emblematica, oltre che drammatica e ironica allo stesso tempo. Uno spettacolo dal ritmo continuo, che non si ferma, anche durante il cambio delle scene. Una commedia in cui lo spettatore è parte integrante della messa in scena e interagisce con gli attori, che spesso recitano in platea come se fossero nella piazza del paese.

La stagione teatrale continuerà fino a marzo 2023 con altri 4 appuntamenti, il prossimo in programma è venerdì 17 febbraio al Teatro degli Industri con “Blu infinito“.

Per ogni altra informazione è possibile inviare una mail a teatridigrosseto@gmail.com oppure chiamare il numero 334.1030779.