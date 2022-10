Che cos’è un minatore di Bitcoin Usb? L’estrazione di Bitcoin via Usb è redditizia?

Sebbene il Bitcoin stesso sia ormai un bene digitale estremamente popolare, anche l’industria del mining di Bitcoin è diventata ampiamente prevalente, con individui che cercano di ottenere un reddito passivo attraverso il mining di nuove monete e la verifica di blocchi di transazioni. Mentre la maggior parte del mining di Bitcoin viene effettuato utilizzando hardware costoso, ora è possibile entrare nel settore utilizzando nient’altro che una chiavetta Usb.

Cos’è e come funziona un minatore di Bitcoin USB?

Un minatore di Bitcoin Usb è essenzialmente un piccolo impianto di mining che consente di minare Bitcoin su piccola scala. Si presenta sotto forma di chiavette Usb ed è quindi molto più piccolo dell’hardware standard per il mining di Bitcoin. Una volta installato il software pertinente, un minatore Bitcoin Usb può essere semplicemente inserito nella porta Usb di un Pc o di un portatile per avviare il processo.

In genere, il Bitcoin mining Usb utilizza più unità Usb contemporaneamente su un unico dispositivo. Poiché il tipico laptop o Pc dispone solo di due o tre porte Usb, è prassi abbastanza comune utilizzare un hub di estensione Usb per aggiungere altre unità e creare un “impianto” di mining Usb. Come nel caso dei rig di Gpu, più minatori Usb vengono utilizzati contemporaneamente, maggiore è il tasso di hash e maggiore è la possibilità di estrarre un blocco.

Inoltre, i minatori Usn non sono sempre collegati a un tipico laptop o Pc. Si possono invece collegare a qualcosa come un computer Raspberry Pi per ridurre il consumo energetico e le bollette.

Ma che senso ha usare un dispositivo così piccolo per fare mining? Il crypto mining via Usb è redditizio?

Lo scopo dei minatori di Bitcoin Usb

Uno dei maggiori problemi associati al mining di Bitcoin è l'enorme quantità di energia richiesta per far funzionare l'hardware tipico, come un miner Asic. L'hardware per il mining può essere già abbastanza costoso da acquistare, ma i minatori devono anche fare i conti con bollette dell'elettricità costantemente alte durante l'attività di mining. A seconda dell'hardware utilizzato, il costo complessivo del mining di Bitcoin può arrivare a migliaia o decine di migliaia di dollari.

Questo rende il mining di Bitcoin inaccessibile e inaccessibile a molti, rendendo difficile il coinvolgimento di persone normali. Utilizzando un miner di Bitcoin Usn, chi ha un budget inferiore può comunque partecipare al processo.

Sebbene il mining di Bitcoin via Usb non sia così popolare come il mining di Bitcoin via Asic, c’è ancora un mercato per questo, con una serie di minatori diversi tra cui scegliere, come il Compac USB di GekkoScience e il Nano 3 di Avalon. Ma prima di acquistare un minatore di Bitcoin Usb, cerchiamo di capire se il mining di Bitcoin Usb ne vale la pena.

Il mining di Bitcoin via USB è redditizio?

Forse avrete già pensato che usare una cosa così semplice come un’unità Usn per fare mining probabilmente non fornirà i profitti più alti. Ma non siate così precipitosi da ignorare questo metodo di mining.

Nel gennaio 2022, un minatore di Bitcoin solitario ha ottenuto un profitto netto di 215.000 dollari tramite il mining via Usb. L’individuo, che stava effettuando il mining in solitaria, è riuscito a ottenere questa grande vittoria utilizzando un rig Usb GekkoScience e un tasso di hash di circa 8,3 TH/s.

Lo stesso tweet afferma che il rig Usb aveva una velocità massima di hash di 86 TH/s, il che significa che il rig stava operando ad appena un decimo della sua velocità massima quando il blocco è stato minato.

Tuttavia, è importante notare che grandi vittorie come questa non sono comuni nel settore del mining di Bitcoin. Negli ultimi anni, il mining di Bitcoin è diventato estremamente competitivo ed è per questo che l’hardware ad alta intensità come i minatori Asic è ora comunemente utilizzato nell’impresa. Quindi, anche se è possibile vincere molto utilizzando un impianto di mining Usb, un evento del genere è molto raro, anche più dell’utilizzo di un Asic.

I minatori di Bitcoin Usb sono più adatti ad alcuni che ad altri

Se volete massimizzare le vostre possibilità di estrarre un blocco di Bitcoin e ottenere un grande profitto e i costi non sono una preoccupazione, optare per un tipico miner Asic potrebbe essere la scelta migliore. Tuttavia, se state ancora cercando di entrare nel mondo del mining senza spendere troppo, un impianto di mining Usb potrebbe essere la vostra migliore possibilità di ottenere una ricompensa.