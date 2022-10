Minaccia i passanti e i poliziotti con un segnale stradale, poi ferisce un agente: arrestato

Il Questore di Grosseto Antonio Mannoni ha voluto congratularsi personalmente con gli agenti delle Volanti per la grande professionalità con la quale hanno gestito un intervento di polizia particolarmente delicato effettuato nei confronti di un uomo in forte stato di alterazione psico-fisica, disarmandolo da un palo della segnaletica stradale che brandiva come un arma.

Erano le 7 del mattino di alcuni giorni fa, quando sono arrivate al numero di emergenza 112 numerose chiamate da parte di cittadini che, in maniera allarmata, hanno richiesto l’intervento della Polizia perché un uomo, in pieno centro a Grosseto, aveva divelto un palo della segnaletica stradale che agitava pericolosamente in direzione dei passanti.

I poliziotti, raggiunto il luogo dell’evento, per prima cosa hanno circoscritto la zona, provvedendo a mettere in sicurezza passanti e residenti; quindi, constatato che l’uomo si trovava in una condizione di grave agitazione psico-motoria, hanno cercato di instaurare con lui un dialogo per ricondurlo alla calma e farlo desistere dalle proprie azioni. L’uomo, però, anziché calmarsi, ha continuato a dare in escandescenze urlando contro i poliziotti frasi incomprensibili e minacciando anche loro con il palo che teneva tra le mani. A questo punto gli operatori, sempre utilizzando la tecnica del dialogo e della persuasione, sono riusciti ad attirare l’attenzione dell’uomo e, approfittando di un suo momento di distrazione, lo hanno immobilizzato a terra senza ricorrere all’uso di strumenti dpiù invasivi.

Nella colluttazione uno degli agenti intervenuti è stato colpito ed ha riportato la frattura di una costola, ma le sue condizioni stanno già migliorando e lo stesso ieri mattina, durante l’incontro con il Questore, che si è congratulato con tutti gli agenti ed in particolare con quest’ultimo, ha manifestato la volontà di rientrare al più presto per riprendere il servizio di controllo del territorio sulla volante della Questura.

Il Questore, nel corso dell’incontro, ha voluto rimarcare l’importanza dei servizi di controllo del territorio, che nell’ultimo periodo sono stati particolarmente intensificati, allo scopo di prevenire il verificarsi di reati e garantire una migliore percezione di sicurezza da parte dei cittadini attraverso una maggiore presenza e visibilità degli agenti della Polizia di Stato sul territorio.