“M’illumino di meno”: Pitigliano aderisce alla Giornata del risparmio energetico

Il Comune di Pitigliano aderisce a “M’illumino di meno“, Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata da Caterpillar e Radio2.

Venerdì 26 marzo saranno spente le luci del masso tufaceo su cui si erge il paese.

Questa edizione di “M’illumino di meno” invita al “Salto di specie”, ovvero all’evoluzione ecologica da una generazione usa e getta ad un modo di vivere più sostenibile.

“Il Comune partecipa alla Giornata di sensibilizzazione sul tema del risparmio energetico – sottolinea il sindaco, Giovanni Gentili – spengendo simbolicamente il masso tufaceo di Pitigliano. In questa particolare giornata ci rivolgiamo alla nostra comunità per chiedere ad ogni cittadino un piccolo sforzo in più, perché, tutti insieme, ci dobbiamo impegnare mettendo in atto comportamenti più sostenibili e rispettosi dell’ambiente. Sappiamo che si tratta di sfide difficili, ma dobbiamo iniziare a pensare seriamente al futuro del nostro pianeta“.