“M’illumino di meno”: Banca Tema aderisce alla Giornata del risparmio energetico

Banca Tema aderisce anche quest’anno a “M’illumino di meno”, l’iniziativa, giunta alla 18esima edizione, lanciata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di RaiRadio2 in occasione della Giornata del risparmio ernergetico, promossa da Federcasse e dalla Capogruppo Iccrea.

L’edizione 2022 di “M’illumino di meno” è dedicata alle biciclette ed alle piante, data la loro concreta capacità di migliorare la nostra qualità di vita, con il motto “Pedalare, rinverdire, migliorare!”. Da una parte, infatti, la mobilità sostenibile della bicicletta ha un effetto immediato sulla riduzione dell’inquinamento da carburanti fossili; dall’altra le piante sono i più efficaci “ripulitori di aria” che abbiamo.

L’invito di questa edizione di “M’illumino di Meno”, quella della maturità, considerati i 18 anni compiuti, è quello di pedalare, dunque, rinverdire gli spazi privati e comuni e contribuire così a migliorare la vita di tutti, nel rispetto del nostro pianeta. Il silenzio energetico simbolico, poi, quel semplice gesto di spegnimento delle luci che in migliaia mettono in atto da anni ormai, diventa quanto più attuale e necessario oggi, in questo periodo di aumento dei costi dell’energia. Si possono migliorare così i propri stili di vita sprecando meno risorse, si può diminuire l’impatto ambientale delle proprie abitazioni tramite l’efficientamento energetico, si può passare alle fonti di energia rinnovabili.

Federcasse e la capogruppo Iccrea aderiscono alla giornata con lo slogan “Con il BancaBosco le Bcc rinverdiscono il futuro”. Il progetto “BancaBosco” di Fedecasse, nato su proposta della rete nazionale dei giovani soci del Credito Cooperativo, prevede la piantumazione di nuovi alberi da parte delle singole Bcc e si basa sull’accordo fatto tra Federcasse e Legambiente a novembre scorso in occasione della Festa dell’Albero, che prevede una quindicina di piantagioni, ognuna di 100 alberi, in diverse località italiane, per un totale di circa 1.500 piantumazioni.