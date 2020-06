Quali sono i migliori metodi di pagamento online

Lo shopping online è ormai una pratica diffusa e farlo con metodi di pagamento sicuri è fondamentale. Gli acquisti su internet riguardano ormai qualunque tipo di prodotto. Ormai non ci si limita a prenotare un volo o un albergo, lo shopping online offre possibilità infinite. Dagli integratori, ai gioielli personalizzati, ai prodotti alimentari. Inoltre sul web effettuiamo altre tipologie di transazioni, dai pagamenti per servizi, al trading, passando per il gioco online.

Ne consegue che è necessario utilizzare metodi di pagamento sicuri. La questione sicurezza è importante, ma è altresì fondamentale che questi metodi siano accettati sui siti di e-commerce. Cerchiamo di capire quali sono i metodi per effettuare transazioni in tutta sicurezza e quali possono essere utilizzati sui principali siti di e-commerce. Da considerare nella scelta dei metodi di pagamento sicuri anche le nostre abitudini d’acquisto e i siti internet su cui effettuiamo transazioni.

Metodi di pagamento sicuri nati per il web e tradizionali

Tra i metodi di pagamento sicuri che si possono utilizzare per le transazioni sul web ve ne sono alcuni nati appositamente per Internet. Stiamo parlando degli gli e-wallet, ossia i portafogli elettronici. Si tratta di conti online che vengono collegati a un conto bancario o a una carta di credito. Tra i più popolari vi sono Paypal e Skrill, usati anche da chi gioca nei casinò online AAMS. La caratteristica comune è quella di permettere di effettuare le transazioni con l’indirizzo email e una password. In genere tutte le transazioni effettuate con gli e-wallet sono immediate.

La maggior parte dei siti di e-commerce e piattaforme in cui si effettuano acquisti consente di effettuare transazioni con le classiche carte di credito. Molti acquirenti però potrebbero avere qualche remora a inserire i dati della propria carta online. In soccorso a questi utenti vengono le carte prepagate o carte di debito. Ve ne sono di diverso tipo, possono essere collegate a un conto o meno, possono essere ricaricate online o dal tabaccaio. Queste carte rientrano nei circuiti internazionali come Visa, Maestro o Mastercard e quindi vengono accettate su numerosissimi siti. In caso di sito non sicuro, di furto di identità o di clonazione, sarà messo a rischio solo l’importo che abbiamo sulla prepagata. Il nostro conto resterà invece al sicuro.

Metodi di pagamento sicuri per lo shopping

Nella scelta dei metodi di pagamento sicuri da usare sul web è importante anche considerare i siti su cui vogliamo spendere. Se facciamo acquisti su Ebay non avremo problemi a pagare con Paypal. La piattaforma di e-commerce Amazon non consente di utilizzare Paypal per le transazioni. Questo sito accetta carte di credito di tutti i circuiti, carte prepagate Visa o Mastercard. Sono inoltre accettati metodi di pagamento come Paysafe card e Skrill.

La piattaforma Yoox consente invece l’utilizzo di Paypal, delle maggiori carte di credito, e anche dei contanti, alla consegna. Anche Supermercato24, che presuppone acquisti quotidiani, magari fatti da mobile, consente il pagamento in contanti. Inoltre qui si può pagare la spesa anche con Google Pay, da sistemi Android, e Apple Pay da iPhone. Entrambi i sistemi mettono al primo posto la sicurezza, utilizzano le carte di credito, evitando di memorizzarne i dati.

Tra i siti su cui vengono fatte continuamente transazioni online vi sono i casinò certificati AAMS. Questi propongono ai giocatori un ventaglio di metodi di pagamento. Paypal, Skrill, Neteller e i metodi di pagamento sicuri e innovativi hanno molto successo tra i giocatori. Ma anche metodi tradizionali, come le carte di credito, i bonifici o gli assegni sono accettati dai casinò AAMS online.

Ogni metodo di pagamento ha le proprie tempistiche, va da sé che su internet si tende a privilegiare la velocità. Anche nei casinò il metodo prescelto influisce sui tempi di accredito di una vincita. Saranno molto più lunghi se si sceglie il bonifico bancario, mentre quasi immediati con gli e-wallet.