Scuola, il dirigente dell’Ufficio provinciale: “Ancora 321 supplenze da assegnare”

Oggi pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Grosseto, Michele Mazzola, ha fatto il punto della situazione in merito alle immissioni in ruolo e alle supplenze assegnate fino ad oggi, martedì 14 settembre.

“Si tratta di un lavoro complesso, che ha avuto origine da subito dopo Ferragosto – ha spiegato Mazzola -. Ci siamo trovati in tempi ristretti a gestire procedure complicate, che per la prima volta sono state informatizzate. Inoltre, abbiamo dovuto gestire reclami“.

“Va riconosciuto che le immissioni in ruolo non sono andate bene – ha continuato Mazzola -. I docenti assunti sono stati molto meno rispetto a quanto previsto dal Ministero e ci sono state molte rinunce, soprattutto per la scuola primaria, con 18 defezioni su 44 posti disponibili. Per quanto riguarda la scuola superiore, molte chiamate sono andate a vuoto e quindi, a quel punto, sono entrate in gioco le supplenze annuali. In ogni caso, ringrazio i sindacati perchè abbiamo lavorato in modo congiunto e collaborativo. La notte del 31 agosto sono state chiuse le valutazioni, il primo settembre abbiamo inserito le graduatorie, poi sono scattati i ricorsi. Quindi, il 7 settembre è arrivala la circolare sulle supplenze, mentre dal 4 al 7 settembre ci sono state assegnazioni in sede a seguito di una call veloce“.

“Inoltre, ci sono stati problemi nell’organizzazione delle supplenze – ha sottolineato il dirigente -. Io avrei voluto fare le convocazioni dei docenti in modalità virtuale, mentre i sindacati hanno insistito per farle in presenza. Abbiamo optato per questa seconda opzione e sono state gestite bene. Abbiamo suddiviso le graduatorie in gruppi da venti docenti per evitare assembramenti. Per quanto riguarda il sostegno, sono state chiamate 33 persone alle scuole dell’infanzia, 100 alle elementari, 53 alle scuole medie e 83 persone alle superiori. In tutto sono state assegnate 336 supplenze e 63 immissioni in ruolo; mentre 321 solo le supplenze ancora da assegnare sulle altre classi di concorso. Da domani ricominceremo con l’assegnazione delle supplenze: ne rimangono sempre tante e non nascondo la mia preoccupazione“.

“L’obiettivo è di arrivare entro sabato ad assegnare l’80% delle supplenze, poi decideremo cosa fare – conclude Mazzola –. Le opzioni sono due: od organizzare nuove convocazioni oppure farle fare direttamente alle scuole. Gli errori più frequenti nella presentazione delle domande sono stati la mancanza di documentazione al momento della compilazione della domanda, problemi sul conteggio degli anni di servizio, mentre sul sostegno c’è stata la problematica relativa al conteggio dei tre anni di servizio. Domani, sul sito dell’Ufficio provinciale scolastico, al link https://www.ufficioscolasticogrosseto.it/uff7/, sarà comunque pubblicata la situazione scuola per scuola“.