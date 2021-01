Tari, Giannone replica a Elena Nappi: “Non sa quanto si risparmierà con cassonetti intelligenti”

“Il sindaco si nasconde dietro concetti volutamente confusi della sua vice, quando nell’ultimo comunicato stampa ancora non riportano le motivazioni chiare del perché Sei Toscana li ha citati in giudizio“.

Michele Giannone, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio comunale di Castiglione della Pescaia, replica al sindaco Giancarlo Farnetani e al vicesindaco Elena Nappi sulla Tari.

“Continua il loro modo poco trasparente di condurre la macchina amministrativa alla zittina – continua Giannone -. Nonostante Sei Toscana li trascini in giudizio, il vicesindaco insiste a voler portare avanti con la controparte giudiziaria di Sei Toscana la sperimentazione dei ‘cassonetti intelligenti’. Forse ce li regalano senza ribaltare il costo sulle già esose bollette?“.

“Si sfiorano le comiche politiche quando Elena Nappi cita il ‘nesso logico’ tra quello che lei pensa siano i cassonetti intelligenti rispetto ‘all’applicazione della nuova normativa sui rifiuti sulla diversa modalità di calcolo dei costi del servizio dell’igiene urbana’ – sottolinea Giannone -. Il vicesindaco non è stato ancora in grado di dimostrare quanto risparmierà, o meglio se mai risparmierà, il cittadino castiglionese con i cassonetti, che, di quel citato ‘intelligenti’, ancora devono dimostrare di avere qualcosa. Rimaniamo in attesa di un suo urgente comunicato stampa, sul se e quanto si risparmierà mediamente sulla futura tariffa Tari con i cassonetti intelligenti e soprattutto se questi saranno o pure no ribaltati sul canone dell’utente“.

“Consigliamo di concentrarsi sulla causa di Sei Toscana piuttosto che sulle sue aspirazioni a sindaco della sinistra, una posizione che sembra ormai occupata dal suo compagno di giunta Mazzarello – termina Giannone –, dopo le ultime indiscrezioni giornalistiche“.