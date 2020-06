Strada del Cipressino, Bartalini: “Bene inizio dei lavori”

C’è grande soddisfazione da parte del sindaco di Castel del Piano, Michele Bartalini, che, dopo solamente un anno, vede realizzarsi una delle importanti promesse della campagna elettorale.

“Questo non è da considerarsi un punto di arrivo, ma un punto di partenza per l’efficentamento della viabilità che porta verso la montagna – spiega il sindaco -. Non mancheremo di portare alla visione della Provincia altre importanti e critiche situazioni viarie della nostra zona, affinché insieme anche agli altri sindaci del comprensorio amiatino si possa migliorare la situazione dei collegamenti con il resto del territorio grossetano“.

“La realizzazione di questa opera porta un primo miglioramento, dopo decenni, per la logistica della montagna a vantaggio sia dei cittadini, sia delle imprese ed anche dei turisti. Tutto questo deve essere una grande soddisfazione per tutti i sindaci dell’Amiata, sapere di rendere più sicuro e fluido il transito farà sì che i collegamenti con il capoluogo e altre città saranno più rapide e affidabile e anche questo sarà in prospettiva un incentivo alla permanenza di aziende e cittadini nelle nostre aree“, conclude Bartalini.