Verso le amministrative, Avino: “Ecco le mie proposte per Roselle”

“Ecco il mio impegno per Roselle, terra in cui vivo“: a dichiararlo è Michela Avino, candidata di Forza Italia alle prossime elezioni amministrative.

“Ecco il piano per Roselle che abbiamo rielaborato con l’amico Amedeo Gabbrielli, dopo aver effettuato insieme, alcuni incontri con i residenti della frazione – spiega Avino – Si parla da anni della ricostruzione delle antiche Terme Leopoldine, promessa fatta, ma mai mantenuta, già dalla vecchia amministrazione Bonifazi: abbiamo letteralmente una fonte di ricchezza inutilizzata! Una politica rivolta al sostegno e alla promozione delle attività commerciali già esistenti e future porterebbe nuovi posti di lavoro“.

“In paese manca un punto di aggregazione che si potrebbe ottenere trasformando il piazzale di fronte alla chiesa in piazza pedonale e magari favorendo la ricostituzione della Proloco – continua Avino –. Manca una struttura multifunzionale coperta: per bambini e ragazzi a Roselle c’è solo un piccolo parco giochi. Una location al coperto sarebbe utile per molte attività, come corsi di ginnastica posturale, ecc., destinate agli anziani, ai bambini… Vorremmo ottenere una maggiore presenza delle forze di polizia nel territorio e aumentare la sicurezza sulle strade, dove servirebbe limitare la velocità delle auto realizzando dei dossi rallentatori, in particolare su via Batignanese, nei pressi dei negozi, come la gelateria”.

“La velocità che vogliamo far aumentare, invece, è quella di internet: mai come nell’ultimo anno, tra Dad e smart working, abbiamo sentito la necessità di avere finalmente la rete a fibra ottica. Tra i piccoli passi che potrebbero migliorare i servizi proponiamo di prolungare al pomeriggio gli orari degli uffici postali almeno due volte la settimana. È importante garantire una maggiore pulizia e potatura del verde lungo il percorso della ciclabile Roselle-Grosseto, soprattutto nei tratti in cui vengono abbandonati i rifiuti… Roselle soffre la carenza di collegamenti con ii mezzi pubblici, per cui si dovrebbero aumentare il numero delle corse dei bus Tiemme, magari introducendo i bus elettrici – termina Avino -. Con tutto il mio impegno cercherò di sollecitare la futura amministrazione affinché i punti menzionati siano affrontati dalla futura amministrazione con sindaco Anton Francesco Vivarelli. Colonna. Questo è il mio impegno e il mio auspicio”.