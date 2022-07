“Mia Martini tutto il suo universo”: il libro presentato in biblioteca

Mia Martini e il suo universo tornano ad essere protagonisti delle serate di “Musica in strada“, la rassegna organizzata dall’associazione “Diego Chiti” di Manciano e pensata per accompagnare il pubblico verso il Manciano street music festival, in programma dal 21 al 24 luglio prossimi.

Alle 21.30, all’Accademia del libro di Montemerano, si replica la presentazione del libro “Mia Martini tutto il suo universo” di Daniele Sgherri, Fabrizio Manca e Federico Pieri. Un volume, fatto di testi e foto ed edito da Ergo Sum Grosseto, che racconta la storia dell’indimenticabile Mimì attraverso la sua straordinaria produzione artistica. Il volume è arricchito dalle interviste inedite con Arrigo Cappelletti (pianista della Martini) e Claudio Belfiore (curatore dell’immagine e del look di Mimì dagli esordi fino alle ultime esibizioni).

Ad accompagnare le parole, nel giardino della biblioteca, sarà la musica, tratta appunto dal repertorio di Mia Martini, di G. Daniela Samperi (voce) e Michele Santinelli (pianoforte). Un repertorio che spazia dai grandi successi, come “Minuetto” e “Almeno tu nell’universo” ad altri brani bellissimi, come “La nevicata del ’56”, “Gli uomini non cambiano” ed “E non finisce mica il cielo”.

Durante la serata sarà possibile anche acquistare i biglietti per le quattro date principali del Manciano street music festival che, dal 21 al 24 luglio, porterà sul palco del parco pubblico “Mazzini” di Manciano grandi nomi della musica italiana come Nada, Nicky Nicolai e Stefano Di Battista, Ron, in versione trio, e Bandabardò con Cisco, per il gran finale.

L’evento è realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Manciano, assessorato al turismo, Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Per informazioni, calendario completo e per acquistare i biglietti: www.mancianostreetmusicfestival.com.