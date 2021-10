“Metaphisical union”: i quadri di Roberto Fontanella in mostra alla galleria Spaziografico

Sabato 16 ottobre, alle 18, alle galleria Spaziografico, in vicolo del Ciambellano a Massa Marittima, sarà inaugurata la mostra di pittura “Metaphisical union”, di Roberto Fontanella.

La mostra, curata da Gian Paolo Bonesini e Carla Moscatelli, sarà visitabile tutti i giorni, fino al 5 novembre, dalle 16 alle 19.

Roberto Fontanella realizza una pittura concettuale dagli aspetti alchemici e metafisici. In mostra sono presenti opere realizzate con una tecnica che spazia dalla classica pittura ad olio alla sperimentazione materica, abbinate allo studio delle forme; prevalgono i colori bianco e nero e la loro combinazione con la scala dei grigi, con alcune incursioni nei colori primari. Il suo linguaggio è essenziale per forme, colori e simboli della tradizione, incarnando nel dualismo bianco/nero la concezione alchemica del mondo: dualità come completamento e come equilibrio nella co-esistenza.

L’unione metafisica rappresenta l’essere umano che ricerca un significato più profondo della vita, oltre il mondo fenomenico delle forme e delle apparenze; un’unione che si attua partendo dalla simbologia, dalle strutture geometriche e dal significato simbolico dei nomi/concetti presenti sulle opere stesse. L’interesse di Fontanella è per una ricerca, sia personale che artistica, volta a riproporre in ambito contemporaneo concetti che pongono in contatto diretto l’essere umano con sé stesso e con il cosmo.