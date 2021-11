Commemorazione dei defunti: il vescovo Giovanni ha celebrato Messa a Sterpeto – VIDEO

“Non cercate tra i morti colui che è il vivente!”. Ha richiamato il racconto della resurrezione così come narrato dall’evangelista Luca, il vescovo Giovanni, nell’omelia della Messa pronunciata questa mattina al cimitero comunale di Sterpeto, a Grosseto, alla presenza delle autorità civili e militari, delle associazioni combattentistiche e d’arme e di tanta gente, nella giornata in cui si fa memoria di tutti i defunti.

“Quel masso, che era stato rotolato via – ha detto il Vescovo – simboleggia molto bene l’ostacolo fra noi e, come usiamo dire, l’aldilà, che diventa, da un punto di vista dell’esperienza, molto molto problematico anche sul piano della riflessione umana. Si sente dire: ‘Ci piacerebbe credere però… di là non è tornato mai nessuno…’ E invece sì: è tornato Gesù e noi di Gesù, che ha detto che chiunque vede Lui vede il Padre e avrà la vita eterna, ci fidiamo! I sentimenti delle donne, la domenica di Pasqua, prima per il masso da spostare, poi di un annuncio da portare, valgono anche per noi. Essere venuti qui al cimitero come a un pellegrinaggio è per poter riascoltare le parole dell’angelo: non cercate tra i morti Colui che è il vivente!“.

Al termine della Messa il Vescovo ha raggiunto il monumento ai caduti, dove, di fronte al picchetto dei corpi militari, è stata deposta una corona d’alloro, benedetta e incensata da monsignor Roncari.