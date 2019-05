Messa in sicurezza di via della Fiumara, l’ok della giunta

La giunta comunale di Grosseto ha approvato la perizia per la messa in sicurezza di un tratto di via della Fiumara a Marina di Grosseto, con un importo complessivo di 45mila euro.

“Interverremo su una strada di Marina che presenta delle criticità – spiegano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alle Manutenzioni Riccardo Megale -: l’intervento permetterà di rifare l’asfalto e prendere provvedimenti tecnici contro l’annoso problema delle radici che rendono il manto stradale sconnesso, questo senza ricorrere alla rimozione delle piante che costeggiano la strada. Come abbiamo dimostrato in questi anni c’è grande attenzione da parte di questa Amministrazione per le frazioni e per le loro necessità. Sulla base delle risorse economiche a disposizione stiamo portando a termine tutte le nostre promesse, dimostrando massimo impegno”.

Per assegnare i lavori sarà indetta una procedura di gara.