Torna la Messa serale festiva in Cattedrale: appuntamento alle 21.15

A partire da domenica 4 luglio, fino a domenica 29 agosto, nella Cattedrale di Grosseto sarà celebrata la Messa festiva anche alle 21.15.

A partire, poi, da domenica 25 luglio, al termine delle Messe delle 21.15, torna la rassegna “Tutta la musica dell’organo“, promossa dall’ufficio diocesano per la pastorale della cultura.

Il primo concerto avrà per protagonista Cesare Mancini, maestro di cappella e organista della cattedrale di Siena. Diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio Cherubini di Firenze, si è perfezionato con Tagliavini, Koopman, Vogel, Oortmerssen, Lohmann, Boyer, Stembridge, van de Pol, Acciai, Carnini, Donini. Si è laureato in storia della musica all’Università di Siena con una tesi su Marco Enrico Bossi, poi pubblicata. È il maestro di cappella e l’organista della Cattedrale di Siena. È fondatore e direttore del Coro Agostino Agazzari, con il quale effettua servizio in Cattedrale, concerti in Italia e all’estero nonché incisioni discografiche e registrazioni su RaiUno. Intensa è la sua attività concertistica in Italia e all’estero.

Il secondo concerto, domenica primo agosto, vedrà all’organo Mascioni il pianista e organista grossetano Ettore Candela. Diplomato in organo e composizione organistica al Conservatorio Puccini di La Spezia, in clavicembalo al Conservatorio Morlacchi di Perugia ed in pianoforte al conservatorio Cherubini di Firenze. Ha studiato composizione, analisi musicale e canto gregoriano presso l’Istituto diocesano di musica sacra. E’ autore di molta musica per pianoforte, organo, cameristica e corale e ha registrato per diverse etichette.

Il 15 agosto, solennità dell’Assunzione, una serata di musica e divulgazione a cura di Alessandro Mersi. Ha studiato pianoforte sotto la guida dell’Insegnante Katia Peschi, è organista titolare della parrocchia di “S.G. Benedetto Cottolengo” di Grosseto dal 2008. Collabora all’animazione liturgica della Cattedrale San Lorenzo di Grosseto in qualità di organista. E’ organista della corale diocesana “Gaudete” dal 2015 e collabora insieme ad altri accompagnatori con il coro della parrocchia del “Sacro Cuore” di Grosseto. Ha collaborato con il coro “InCantus” di Grosseto in qualità di organista. E’ stato nominato organista accompagnatore della società corale “Giacomo Puccini” di Grosseto nel marzo 2017. E’ stato nominato da S.E. il Vescovo, Monsignor Rodolfo Cetoloni di Grosseto, collaboratore dell’ufficio liturgico diocesano, sezione “Musica sacra”. In questa veste organizza, in collaborazione con l’ufficio diocesano per la pastorale culturale, la rassegna “Tutta la musica dell’organo”.

Chiuderà la rassegna, il 29 agosto, il concerto di Matteo Venturini, organista della cattedrale di San Miniato. Diplomato al Conservatorio Cherubini di Firenze, ha suonato in alcune fra le cattedrali più importanti del mondo, fra le quali quelle di New York, Londra, Città del Messico, Friburgo in Brisgovia, Fulda, Firenze. È professore di organo al Conservatorio Giacomantonio di Cosenza.