Festa di San Valentino: Messa in cattedrale per le coppie di innamorati

Dopo alcuni anni di stop torna l’appuntamento con la festa di San Valentino. Sarà celebrato domenica 14 febbraio, alle 18, in cattedrale con una Messa, che sarà presieduta dal vescovo Rodolfo e a cui sono invitati a partecipare le coppie di innamorati: sposi o fidanzati, ma anche chi cerca l’amore. La celebrazione si inserisce nella ripresa delle attività in presenza anche per quanto riguarda la pastorale familiare. Sono, infatti, ripartiti i percorsi di preparazione al matrimonio. Un primo corso si è tenuto nella parrocchia dell’Addolorata con dieci coppie di fidanzati, altri si terranno nelle prossime settimane e mesi.

Al fine di agevolare l’organizzazione legata al rispetto delle disposizioni anticovid, è stato creato un form per raccogliere le adesioni di partecipazione, chiuse nei giorni scorse perché già numerose. La celebrazione sarà trasmessa in diretta anche sulla pagina Facebook della Diocesi.

“La Messa di San Valentino – dicono dall’ufficio diocesano di pastorale familiare – è un modo per valorizzare un momento tendenzialmente più profano, ma che riletto alla luce della fede può diventare un’occasione per ricentrare lo sguardo sul senso dell’amore. Fra l’altro quest’anno il 14 febbraio cade di domenica, quindi faciliterà la partecipazione. Stiamo lavorando ad un piccolo segno da lasciare alle coppie per dire la vicinanza della nostra Chiesa dopo un periodo prolungato di impossibilità a svolgere iniziative che non fossero a distanza”.

Nel frattempo sono ripresi anche i percorsi per le coppie che intendono celebrare il sacramento delle nozze. Il calendario con i prossimi appuntamenti può essere consultato sul sito della diocesi di Grosseto (www.diocesidigrosseto.it).