Merigar ricorda Chögyal Namkai Norbu: le iniziative in programma

Nel corso della sua vita, Chögyal Namkai Norbu ha diffuso la sua profonda conoscenza in tantissimi ambiti legati alla cultura, all’arte, alla spiritualità e all’impegno sociale.

In una delle due ultime partecipazioni pubbliche fu insignito dell’importante onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, per l’eccezionalità dell’impegno e del contributo alla società tutta.

A fronte di questa ricorrenza, la comunità da lui fondata, il centro di Merigar, ha deciso di riunirsi in suo onore, per ricordarlo e dare la possibilità a chi non lo avesse incontrato di conoscere la sua figura e i suoi insegnamenti. Attraverso diversi percorsi audiovisivi e mostre, ad Arcidosso e Merigar, si cercherà di descrivere alcuni aspetti della straordinaria esistenza di Chögyal Namkhai Norbu, tra i maggiori studiosi e storici della cultura tibetana, alla cui salvaguardia e diffusione ha dedicato gran parte della sua vita. I suoi scritti e le sue ricerche, di filosofia e spiritualità applicata alla vita quotidiana, rappresentano pietre miliari nella vasta letteratura che analizza e trasmette l’essenza di una delle più importanti e profonde culture del pianeta. Le opere di Namkhai Norbu hanno influito ampiamente sulla stessa storiografia tibetana, in particolare per il contributo offerto alla conoscenza del Tibet antico.

Chögyal Namkhai Norbu è tuttora considerato tra i maggiori rappresentanti del buddhismo tibetano. Nato sull’altopiano tibetano, ha vissuto in Italia dalla fine degli anni Cinquanta. Sin dalla giovane età è stato riconosciuto come raffinato erudito, ha lavorato presso l’Ismeo di Roma con il celebre tibetologo Giuseppe Tucci ed è stato professore di lingua e letteratura tibetana e mongola all’Università orientale di Napoli. Le sue ricerche, di fama mondiale, sono un punto riferimento per tutti gli esperti in campo storico e filosofico del mondo orientale. Detentore di antiche e inestimabili conoscenze per l’evoluzione dell’individuo, tramandate da maestro a discepolo, è noto a livello mondiale come maestro di Dzogchen, insegnamento che si rivolge all’essere umano nella sua totalità tracciando un percorso d’evoluzione e di responsabilità. L’Insegnamento Dzogchen, per sua stessa natura, si ispira alla compassione, alla non violenza, al rispetto per ogni creatura vivente.

Chögyal Namkhai Norbu fondò nel 1988 un’organizzazione non governativa di cooperazione allo sviluppo chiamata Asia, che promuove progetti di cooperazione e sostegno a distanza. In questi anni Asia ha garantito il diritto allo studio a oltre 3000 bambini tibetani, e ha realizzato più di 200 progetti di sviluppo ed emergenza.

Il programma delle iniziative al castello aldobrandesco di Arcidosso

Venerdì 27 settembre

ore 17.00 | Sala conferenze

“Il pensiero e l’opera scientifica di Chögyal Namkhai Norbu”, Giacomella Orofino, Università di Napoli “L’Orientale”;

“Le comunità Dzogchen del mondo”, Costantino Albini, istruttore di meditazione della Comunità Dzogchen;

“Chögyal Namkhai Norbu, un Maestro tibetano sull’Amiata”, Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso.

ore 18.00

Castello— Sala piano terra Asia Onlus — Apertura della mostra fotografica: l’attività di Asia per la salvaguardia del patrimonio spirituale, culturale e ambientale dei paesi himalayani;

Maco — Sala esposizioni, piano primo, inaugurazione di Mediation in motion — Footsteps to the sublime – Il mondo della danza sacra tibetana.

ore 19.00 | Merigar — Tempio

Spettacolare installazione: proiezione su 4 grandi schermi di filmati della Danza del Vajra da tutto il mondo;

a seguire esecuzione dal vivo del Canto del Vajra: Roberto Cacciapaglia (piano elettrico), An Chi Huang (soprano);

aperitivo tra Oriente e Occidente.

Sabato 28 e domenica 29 settembre

Arcidosso

Castello — Sala piano terra Asia Onlus – Mostra fotografica: l’attività di Asia per la salvaguardia del patrimonio sprituale, culturale e ambientale dei paesi himalayani;

Maco — Sala esposizioni, piano primo – Meditation in Motion — Footsteps To the sublime Il Mondo della danza sacra tibetana.

ore 10–12/15–18— Libreria Shang Shung Edizioni (Via Lazzaretti) Esposizione dei libri di Chögyal Namkhai Norbu.

Meriga

Dalle 15.00 | Merigar— Sala Mandala: mostra fotografica che racconta i Gar della Comunità Dzogchen nel mondo;

dalle 15.00 | Merigar— Biblioteca: visita con particolare attenzione alle opere di Chögyal Namkhai Norbu;

ore 18.00 | Merigar—Tempio: Danza del Vajra, lezioni aperte.

Online sul sito web di Merigar: una timeline della vita del Maestro Norbu con gli avvenimenti più importanti.

