Mercato del giovedì: le modifiche alla circolazione

In seguito alle disposizioni contenute nell’ultimo Dpcm e al passaggio della Toscana in zona rossa, il mercato del giovedì dovrà essere svolto esclusivamente dagli operatori dei settori ammessi alla vendita (generi alimentari, piante e fiori).

Fino al 29 novembre, dalle 6.30 e fino alle 16, il giovedì, per consentire lo svolgimento del mercato settimanale, in piazza De Maria è istituito il divieto di transito e sosta con rimozione nella parte rialzata sottostante alle mura medicee e nella parte rialzata di fronte all’Istituto scolastico professionale.

“Vogliamo cogliere l’occasione per ringraziare di nuovo tutte le associazioni di volontariato che si adoperano ogni giovedì per garantire il rispetto delle disposizioni anti-contagio – affermano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore al Commercio, Riccardo Ginanneschi -. La grande partecipazione del mondo del volontariato dimostra un forte senso civico di responsabilità, in attesa che presto si possa tornare a vivere il mercato nella sua disposizione originaria.”